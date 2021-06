D66 wil Haags jongeren OMT laten meedenken over coronacrisis

D66 in de gemeenteraad van Den Haag wil dat er een Haags jongeren Outbreak Management Team (OMT) komt. De leden van dit team moeten advies geven over de inzet van geld dat bedoeld is voor de ondersteuning van jongeren na de coronacrisis. Het is een voorstel uit het actieplan 'Help Haagse jongeren de coronacrisis uit' dat D66 samen met jongeren heeft gemaakt.

Volgens D66 heeft de coronacrisis er bij veel jongeren hard ingehakt. 'Geen fysiek onderwijs, hele dagen thuisblijven in kleine studentenkamertjes en weinig tot geen sociale contacten hebben voor flinke problemen gezorgd', zegt D66-raadslid Fonda Sahla. 'Hoewel jongeren relatief minder gevaar liepen voor het virus zelf, werden ze bovengemiddeld hard geraakt door de maatregelen om dat virus in te dammen.'

Drie op de vier jongeren hebben mentale klachten gekregen, tegen iets minder dan de helft van de ouderen, stelt de partij. 'Jongeren zijn zwaar getroffen, maar werden ook vaak vergeten omdat ze geen risicogroep waren', zegt D66-raadslid Marije Mostert. Daarom wil D66 dat Haagse jongeren zelf mee kunnen praten en meedenken over hoe de ontstane problemen onder jongeren nu en in de toekomst het beste kunnen worden opgelost.

Studenten

Hiervoor wil de partij een Haags jongeren OMT oprichten waarin onder ander studenten van mbo, hbo en de universiteit zitten, maar ook jongerenambassadeurs, welzijnswerkers, sportfunctionarissen, psychologen en jongerenwerkers. 'Het doel is jongeren inspraak te geven over hoe de herstelgelden het beste kunnen worden ingezet en waar voor de toekomst het zwaartepunt moet liggen in de ondersteuning van jongeren.' Het jongeren OMT krijgt een adviserende rol richting het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Daarnaast wil de partij jongeren uit de coronacrisis helpen door extra in te zetten op de aanpak van psychosociale klachten, omdat bij veel jongeren een taboe rust op het bespreekbaar maken van deze klachten. 'Scholen, met name zorgcoördinatoren en mentoren kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren van klachten bij jongeren en ook bij het doorbreken van taboes door deze bespreekbaar te maken', staat in het actieplan.

Onderwijsachterstanden

Ook stelt de partij voor om jongeren te ondersteunen bij het helpen van leeftijdsgenoten om bijvoorbeeld onderwijsachterstanden weg te werken. En D66 wil dat de gemeente extra inzet op sporten en zorgt voor sportfaciliteiten in de buitenlucht. 'De sportscholen zijn nu weer open, maar om jongeren weer meer aan het sporten te krijgen, in het bijzonder sporten in de buitenlucht, is een kickstart nodig', zegt D66.

