GroenLinks wil burgers laten meedenken over verduurzaming van hun wijk

Collegepartij GroenLinks in Den Haag wil nog dit jaar in meerdere wijken experimenteren met een burgerberaad. In het burgerberaad zit een groep bewoners die via een loting uitgenodigd wordt. De bewoners moeten als het aan GroenLinks ligt adviseren over de verduurzaming van hun wijk.

Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, maar het is nog niet precies duidelijk hoe de stad dat voor elkaar moet krijgen. Belangrijke vraag is volgens GroenLinks bijvoorbeeld hoe bewoners het meest effectief ondersteund kunnen worden bij het verduurzamen van hun woningen en welke duurzame bronnen het meest geschikt zijn om de woningen in de wijk te gaan verwarmen.

'Met een burgerberaad zetten we de volgende stap in het betrekken van onze bewoners bij de verduurzaming van onze stad', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'De bewoners kennen hun eigen wijk het beste. Het advies dat deze groep bewoners aan het stadsbestuur gaat geven zou daarom ook opgevolgd moeten worden.’

Ervaringen

'De energietransitie is een veelomvattend onderwerp en het leeft enorm in Den Haag', zegt GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier. 'Sommige mensen vinden het te veel en anderen kunnen niet wachten. Maar we vinden allemaal wel dat er iets moet gebeuren. Met deskundige begeleiding kunnen deze verschillen juist tot hele goede ideeën leiden waar op het stadhuis nog helemaal niet aan was gedacht. De eerste ervaringen met burgerberaden zijn positief, in Frankrijk heeft het parlement nagenoeg alle adviezen van het burgerberaad over duurzaamheid overgenomen.’

Belangrijke voorwaarden om een burgerberaad te laten slagen zijn onder andere dat de samenstelling zorgvuldig gebeurt, dat de leden zich kunnen laten informeren door zelfgekozen deskundigen en dat het college zich verbindt aan de adviezen, stelt de partij. Daarom wil GroenLinks nog dit jaar met een burgerberaad beginnen in minimaal twee wijken. 'We gebruiken deze ervaringen om daarna te kijken hoe er nog vaker burgerberaden georganiseerd kunnen worden', zegt Kapteijns.

