Hitte teistert studentenflat Leiden nog steeds: 'Ik heb zelf maar een airco gekocht'

Nog voor de zomer zou het geregeld zijn, beloofde studentenhuisvester DUWO. Dan zouden de studenten aan het Hildebrandpad in Leiden verlost zijn van de hitte in hun appartementen. Na jaren van discussie zouden de studenten airco’s op hun kamer krijgen. Daar wordt nu aan gewerkt, maar pas in augustus kunnen de studenten ervan profiteren.

'Ik heb inmiddels zelf maar een airco gekocht, want ik kon niet slapen', zegt studente Eva Verloop. 'Ik vind het echt belachelijk, aangezien ze beloofden dat het voor de zomer geregeld zou zijn.' Het is een probleem dat jaren speelt: de flats zijn zo goed geïsoleerd dat ze in de zomer de warmte vasthouden. Daardoor kunnen de temperaturen in de kamers aan de zonkant flink oplopen. Studenten proberen van alles om het koel te houden, maar niks lijkt te helpen. Ook verschillende experimenten die DUWO vorige zomer liet uitvoeren om voor verkoeling te zorgen mislukten.

In de twee flats komt een klimaatsysteem dat wordt toegepast in situaties waarbij meerdere ruimtes afzonderlijk verwarmd of gekoeld moeten worden. In elke studio komt een unit die wordt opgehangen aan een wand in de woning. Die wordt aangestuurd door een grotere unit op het dak. De temperatuur is dan per studio te regelen. 'Maar dat is dus pas half augustus helemaal klaar', zegt Verloop.

'Ronduit vervelend'

De nieuwe misser van DUWO kan op weinig begrip rekenen van de studenten. Ze kaartten het probleem al jaren geleden aan, en pas vorige zomer kwam DUWO echt in actie. En nu verloopt dus ook het plaatsen van de airco’s dus niet zoals beloofd. 'Ronduit vervelend' en 'jammer' reageren studenten in een groepsapp. 'Onbegrijpelijk', zegt studente Marieke. 'Wie heeft verzonnen om pas in mei te beginnen met het plaatsen van de airco’s? Ze hebben de hele winter de tijd gehad.'

DUWO laat weten dat de werkzaamheden op schema liggen. In het voorjaar heeft DUWO groen licht gekregen van de Raad van Commissarissen. Die goedkeuring was nodig omdat de 500 airco’s ruim een miljoen euro kosten. Over de uitvoering is volgens de studentenhuisvester regelmatig gecommuniceerd met de bewoners.

