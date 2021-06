Rechtszaak tegen complotdenkers en grafschenders Bodegraven 'Het dorp verdient rust'

'Er is verdriet, omdat het privéverdriet van mensen publiek wordt gemaakt.' Burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven schetste donderdag in de Haagse rechtbank wat de impact is op zijn dorp van de complotverhalen die worden verspreid over de begraafplaats. 'Maar er is ook onrust. Er zijn mensen die zelf willen ingrijpen bij het verstoren van de grafrust.'

De gemeente spande een kort geding aan tegen de drie mannen die het verhaal verspreiden dat er op de begraafplaats in het dorp slachtoffers van satanisch-ritueel misbruik liggen. Zo zou volgens oud-inwoner van Bodegraven Joost Knevel begin jaren tachtig een meisje zijn vermoord op een schoolplein door onder andere Jaap van Dissel. Hij zou daar met andere leerlingen getuige van zijn geweest. Alle andere getuigen zijn inmiddels vermoord of hebben zelfmoord gepleegd, alleen Knevel zou een moordaanslag op zijn leven hebben overleefd door opzij te springen voor een vrachtwagen, zo beweerde hij tijdens de rechtszaak.

De zitting begon nog met een onenigheid tussen de voorzieningenrechter en Knevel, omdat de gedaagde de besloten link van zijn videoverbinding met de rechtbank - hij zit in Spanje - had gedeeld. Pas toen hij zijn meekijkers had afgesloten kon de zaak beginnen.

'Immens verdriet'

Knevel noemde een hele serie namen van families in Bodegraven die betrokken zouden zijn bij de kindermoorden. En dat is precies waarom de gemeente wil dat hem en zijn twee medegedaagden de mond wordt gesnoerd. 'Dit heeft geleid en leidt nog steeds tot grote onrust in Bodegraven-Reeuwwijk', aldus advocaat Cees van de Sanden van de gemeente. 'Het zorgt voor immens verdriet bij nabestaanden. Die zien tot hun afgrijzen op een begraafplaats dat de dood van hun kind wordt gebruikt door gedaagden. Er zijn inmiddels tientallen mensen die ongevraagd en onverdiend met naam en toenaam zijn betrokken bij deze kwestie. Deze mensen voelen zich zo beschadigd en geïntimideerd dat zij zich niet hebben durven te voegen in deze procedure.'

De drie gedaagden bleken op geen enkele wijze van plan hun verhalen in te willen trekken, integendeel. Micha Kat noemde het betoog van de advocaat een 'wanhopige poging van een politieke elite wiens laatste uur heeft geslagen.' Hij blijft bij zijn standpunt dat Nederland geregeerd wordt door satanische pedofielen, en ook de rechter in de zaak van vandaag zou daarbij horen.

Open riool van strafbare feiten

Advocaat Van de Sanden zag daarin alleen maar meer bewijs voor zijn betoog, en hij trok de zaak breder dan Bodegraven alleen: 'Ik vertegenwoordig indirect ons allemaal, want iedereen kan op een dag te maken krijgen met dit soort verderfelijke internethaat. Internet is nooit bedoeld om te verworden tot een open riool van strafbare feiten, om te degeneren tot een giftig mengsel van wildwest en Sodom en Gomorra. Op internet gelden geen andere normen dan in de fysieke wereld.'

Omdat de zaak ruim een week vertraging heeft opgelopen door de wraking van de rechter tijdens de eerste zitting, vorige week, duurt het even voor de voorzieningenrechter uitspraak doet in dit kort geding. Uiterlijk op 8 juli.

