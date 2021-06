Tbs voor schizofrene brandstichter Uddelstraat; twee baby's in ziekenhuis met ademhalingsproblemen

De man die vorig jaar brand stichtte in een portiekwoning aan de Uddelstraat in Den Haag is tot TBS met dwangverpleging veroordeeld. De illegale vreemdeling lijdt aan schizofrenie. Hij hoorde ook stemmen die hem zeiden dat hij een bomaanslag in de tram moest plegen.

Op 24 november 2020 zette de 29-jarige man in een portiekwoning in de Uddelstraat een bank en een matras in lichterlaaie. De Marokkaanse man was onder invloed van drank en drugs. De andere bewoners van het portiek moesten uit hun woning vluchtten. Twee baby's belandden in het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. 'Er was sprake van levensgevaar voor personen', zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de zitting bij de rechtbank. 'De verdachte heeft een enorme ravage aangericht.'

De verdachte verliet zes jaar geleden Marokko, nadat hij was verstoten door zijn familie die zijn homoseksualiteit niet accepteerde. Met een Syrische naam wist de man Nederland binnen te komen. Hij wilde hier een nieuw leven beginnen, maar kreeg psychische problemen. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd die hem vertelden dat hij een aanslag in de tram moest plegen.

'Ter bescherming van de maatschappij'

Na de brandstichting vorig jaar in de Uddelstraat verklaarden deskundigen dat de illegale Marokkaan schizofreen is en volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom zou hij niet in aanmerking komen voor een celstraf. De officier van justitie vond dat de verdachte wel TBS met dwangverpleging moest krijgen, 'ter bescherming van de maatschappij'. Er is een kans dat hij toch weer gevaarlijk gedrag gaat vertonen, meende de aanklaagster.

Zijn advocaat vond TBS een te zwaar middel. De Marokkaanse man zou inmiddels trouw zijn medicijnen slikken en daardoor juist minder gevaarlijk zijn. De brandstichting was 'een schreeuw om aandacht', meende de raadsman. De rechtbank heeft nu toch de eis van het openbaar ministerie overgenomen.