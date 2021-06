Meerdere aanhoudingen in Den Haag na EK-winst Oranje

Politie te paard, bikers, motoragenten, politiebusjes en agenten met de platte pet. De politie was donderdagavond op alles voorbereid rondom het Jonckbloetplein en de Marktweg. Burgemeester Jan van Zanen had beloofd maatregelen te nemen na de onlusten die zondag uitbraken in de wijk Laak. Toen moest de ME in actie komen omdat groepen feestvierders brand stichtten op straat. Agenten werden bekogeld met stenen en er werd vuurwerk afgestoken.

Bij het Jonckbloetplein waren donderdagmiddag matrixborden geplaats met de oproep: Blijf thuis na Oranje. Buurtvrijwilligers liepen 's avonds in gele hesjes rond om mensen aan te spreken. In een wijde cirkel rondom het plein controleerde de politie scooterrijders. Zo werden de scooters op een rollerband gezet, om te meten of ze opgevoerd waren.

Aanhoudingen bij Jonckbloetplein en Marktweg

Het was vooral onrustig in de omgeving van het Jonckbloetplein, bij de Jan Wapstraat. Daar vandaan werd enkele malen zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Dat hield op na een korte charge van de politie en een aanhouding. Agenten hielden voetgangers, fietsers en scooterrijders op ruime afstand van het plein tegen. Het bleef nog ongeveer een half uur onrustig, maar daarna keerde de rust terug. Af en toe klonk er nog een zware klap van vuurwerk uit de richting van Moerwijk.

Wijkbewoonster Netty Olfers kreeg de schrik van haar leven toen tijdens het interview zwaar vuurwerk ontplofte.

Ook op de Marktweg kwam de politie kort in actie en zijn aanhoudingen verricht. Eerder op de dag werden de bewoners nog verrast door een bezoekje van koning Willem-Alexander.

LEES OOK: Bewoners Haagse wijk Laakkwartier vrezen onrust bij komend duel Oranje: 'Verwacht weer hoop ellende'