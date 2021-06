Heel veel theaterkaarten gaan dit weekend in de verkoop, dit zijn onze tips

Het liefst schreeuwen ze het van de daken: het theater is mooier dan ooit. Om de start van de kaartverkoop voor seizoen 21/22 feestelijk af te trappen, gebeurde dat vrijdag letterlijk. Vanaf daken en uit ramen riepen artiesten in heel Nederland, het publiek op om naar het theater te komen. Zaterdag begint bij veel theaters de kaartverkoop en we hebben tips voor een aantal bijzondere voorstellingen.

Na een teleurstellend anderhalf jaar maken de theaters zich op voor het nieuwe seizoen. 'En dat is best spannend', vertelt Monique Aalbers van de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. 'We willen dolgraag weer publiek ontvangen. Maar weet het publiek ons wel weer te vinden? Kunnen ze zich los maken van de comfortabele bank met video-on-demand platformen en TV, en weer op de fiets stappen om verrast, ontroerd of verblijd te worden, of geïnspireerd te raken?'

De programma's die de verschillende theaters in de regio klaar hebben staan, beloven in ieder geval een mooi theaterseizoen. Het was een gepuzzel, omdat voorstellingen die door corona niet doorgingen, doorgeschoven moesten worden. Er staat ons een cultureel seizoen te wachten met breed aanbod, van klassieke muziek tot moderne dans, kindertheater, musicals, cabaret en toneel.

Voorstelling afhankelijk van zaalcapaciteit

De meeste theaters hebben inmiddels hun programma rond en bij veel zalen is de kaartverkoop gestart of begint zaterdag. Het verschilt per theater, het beste kan je altijd even op de link klikken. Ondanks versoepelingen kampen theaters met onzekerheden, want bij sommige voorstellingen mogen er geen beperkingen gelden. Anders kan een show niet rendabel zijn. Zo waarschuwt de Leidse Schouwburg dat voor de Rocky Horror Show: 'Bij de Schouwburg moet we uitgaan van een volledige zaalcapaciteit. Mochten dan geldende coronamaatregelen anders vereisen, dan laten wij dat uiteraard tijdig weten, omdat de voorstelling dan mogelijk geen doorgang heeft.'

Theater Westland liet vrijdag nog voor de bekendmaking van de versoepelingen weten dat ze zoveel mogelijk van de gasten een kans op een kaartje kunnen geven. 'Er is nu nog zoveel onduidelijk, dat wij nog niet duidelijk in beeld hebben wanneer onze kaartverkoop precies start.'

We hebben de online theateragenda doorgebladerd en geven een aantal tips.

Laat je inspireren op zoek naar een mooie avondje uit.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Serious Music Alphen | Lesoir - 8 oktober 2021

Deze avond presenteert Serious Music Alphen de Nederlandse band Lesoir. De band werd in 2010 opgericht en wordt geïnspireerd door grote namen uit de moderne progrock-scene, zoals Anathema, Steven Wilson, Porcupine Tree, Pain Of Salvation, Gazpacho, The Pineapple Thief, en Devin Townsend.

DELFT

Vanaf zondag 10 oktober presenteren Michael Varekamp & Wiboud Burkens een maandelijks concert in het Rietveldtheater in Delft. Een serie waarin legendarische helden uit de Soul & Jazz centraal staan. Filmpjes, anekdotes en natuurlijk live muziek door de crème de la crème uit de Nederlandse Soul & Jazz.



DEN HAAG

The Music from James Bond - 11 december 2021

'My name is Bond, James Bond. Maar dan Tim Akkerman. ,de iconische zin die in elke film met de 007 spion wordt uitgesproken. Op 11 december dompelt Hagenaar Tim Akkerman zich met Dorona Alberti (Gare du Nord) en het Metropole Orkest zich onder in de wereld van spionage en glamour met het programma 'The Music from James Bond'.

Dolly Dots in concert - 7 januari 2022

Begin 2020 ging menig hart sneller kloppen toen de Dolly Dots bekend maakten dat ze weer op tournee gingen. De meeste voorstellingen waren snel uitverkocht, maar moesten door de coronapandemie verplaatst worden. Amare heeft een avond weten te boeken, dus als als je snel bent kan je nog een kaartje kopen voor 7 januari 2022 om Angela Groothuizen, Patty Zomer, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers op het Haagse podium te zien schitteren.

Trojan Wars - HNTjong & Het Nationale Theater - 28 sep - 27 nov 2021

Trojan Wars is een moderne versie van een eeuwenoude oorlog. In een groots opgezette voorstelling vol visueel spektakel, Griekse mythologie, extase en avontuur speelt een topcast met een grote groep jonge acteurs meer dan honderd personages.

Voor aanvang en tussen de afleveringen door zijn er acts, muziek en?food van?Amaro Creative Industries.?Het theater is één groot festivalterrein.

Eeuwfeest - 11 en 12 september 2021

Tijdens de Open Monumentendagen op viert het theater het uitgestelde jubileum van 100 jaar De Regentes met de opening van exposities, rondleidingen en een concert.



GOUDA

Onze man in Teheran - Theatertour Thomas Erdbrink - 25 september 2021

Van geen land ter wereld bestaan zulke uiteenlopende beelden als van Iran. Het is het land van strenge islamitische moraalpolitie én van al die plastisch chirurgen. Het is het land van geestelijken die de touwtjes in handen hebben, maar ook van de vele jonge en hippe vrouwelijke studenten. Maar wat is nu het échte Iran? En hoe ontwikkelt het land zich verder? In een persoonlijk theatercollege schetst correspondent Thomas Erdbrink zijn beeld van het huidige en toekomstige Iran.

Thomas Erdbrink is Iran-correspondent voor o.a. de NOS, Volkskrant, en The New York Times. Hij schreef het boek Onze man in Teheran (2016), ‘Gelukkig nog altijd onze man in Teheran’ en maakte voor de VPRO en PBS Frontline in Amerika de bekroonde gelijknamige Televisieseries.

Snelle - FF tussen ons - 6 november

FF tussen ons hoor, maar Snelle komt naar je toe! In het najaar van 2021 is het tijd voor zijn eerste grote theatertour. Verwacht een eerlijke show met muziek, sterke maar ook minder sterke verhalen en inside jokes. Samen met zijn Lieve Jongens Band zorgt hij voor een feestje waar je zeker op zit te wachten.

LEIDEN

Tere zieltjes (première) - 15 oktober 2021

Jeroens Clan is een cabaretgroep bestaande uit Bram Kroon, Jip de Poorter en Matthias Tuns. Ze kennen elkaar sinds de brugklas van de middelbare school, waar ze samen voor het eerst op het podium stonde. In 2018 stonden ze in de finale van het Leids Cabaret Festival

In Leiden gaat hun nieuwe voorstelling Tere zieltjes in premiere.. Een programma vol snelle scènes, rauwe liedjes en scherpe grappen die jij op je werk gaat proberen na te vertellen. Succes ermee!

Rocky Horror Show - 3 november

Het pas verloofde koppel Brad en Janet raakt door een lekke band en een onweersbui verzeild in de wereld van de perverse dokter Frank-N-Furter. Ze maken er kennis met zijn blonde gespierde supercreatie Rocky, dienaar Riff Raff, de rivaliserende wetenschapper Dr. Scott en andere opmerkelijke inwoners. De stormachtige avond ontaardt in een regelrechte relatie- en libidotest. Let’s do the Time Warp again.

Met: Sven Ratzke, Ellen Pieters, Esmée Dekker, Yoran de Bont

De show is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijde absolute must-see en heeft een lange traditie van publieksinteractie opgebouwd. Een avond waarop iedereen mee mag doen en eindelijk alles weer een keer mag!

Het Jansen Vaccin - Dolf Jansen - 4 december 2021

Het Jansen Vaccin is de 32e Oudejaarsvoorstelling van Dolf Jansen, en ja, dat is best veel en, nee, voorlopig krijgt niemand hem stil. Plus voor hem is natuurlijk geen enkele functie elders te bedenken...

RIJSWIJK

Wave - Another kind of blue - 3 en 4 december 2021

Haagse choreograaf David Middendorp brengt met zijn voorstelling Wave een verrassende en spannende mix van moderne dans en technologie.

Hij presenteert in dit programma twee gloednieuwe choreografieën: Fractals en Wereldleiders 2.0.. In Fractals wordt zand door geluidsgolven in trilling gebracht, waardoor zich op het podium steeds complexere, fractale patronen vormen. De dansers gaan een spannende dialoog aan met het zand, waarbij ze de zandpatronen wisselend volgen en uitvegen, met bezwerende en zich logisch herhalende dansbewegingen. En als de technologie zich begint te bemoeien met de beelden wordt het nog mooier en complexer.

WARMOND

Sterke zwakke mannen - 14 mei 2022

Leidenaar Bartho Braat, (GTST) speelt samen met Maurice Mulderij deze muzikale theatervoorstelling.

Centraal staat de relatie tussen een vader en diens zoon. Een ingewikkelde; de vader vindt de carrière van zoonlief maar niets en de zoon vindt het liefdesleven van zijn vader niet veel waard. Zo schuurt het aan beide kanten. Dan wordt een lang bewaard geheim van de vader onthuld dat alles in een ander daglicht plaatst. Zullen zij daardoor nader tot elkaar komen?

Braat en Mulder zingen en begeleiden zichzelf hierbij op piano en gitaar. Een muzikale, humoristische en ontroerende reis met grote thema’s als relaties, liefde én ziekte.

WASSENAAR

Hoog spel 3 oktober 2021

Hoog Spel, waarin het draait om een moord en om de vraag wie het gedaan heeft. Was het degene die met het mes in zijn hand boven het lijk stond, zijn praktisch ingestelde echtgenote of de zo plots verschijnende buurman met vreemde trekjes? Dan is het publiek getuige van een gebeurtenis waardoor deze toneelavond volledig op zijn kop wordt gezet en werkelijk niets meer is wat het lijkt.

Thrillerkomedie van Lex Passchier, met Johnny Kraaijkamp Jr, Trudy Labij en Nettie Blanken

WESTLAND

Het programma staat online, start kaartverkoop nog onbekend.

Harrie Jekkers - Achter de duinen - 4 december 2021

In Achter de Duinen vertelt Jekkers middels liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. Over zijn Hagenese vader die hield van ADO, klaverjassen en bier en over zijn Haagse moeder die meer Hagenaer was dan Hagenees en die haar zoon de liefde bijbracht voor de iets meer verheven dingen van het leven. Maar de voorstelling zal niet blijven steken in nostalgie over de veilige vijftiger jaren toen vader nog zorgde voor brood op de plank dat door moeder werd besmeerd, belegd en in vier stukjes werd gesneden. Het Den Haag dat door de jaren veranderde komt ook ruim aan bod.

ZOETERMEER

Titanic de Musical - 3 en 4 december 2021

10 april 1912. Het grootste en meest luxe passagiersschip ter wereld vertrekt uit de haven van Southampton met bestemming New York. Aan boord 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. Onwetend van het lot dat hen wacht. Wat begon als een reis vol toekomstdromen, romantiek en luxe, ontaardt in een strijd met het water. Dit is eht verhaal van Titanic de Musical.

Met Zoetermeerder René van Kooten en Mariska van Kolck.