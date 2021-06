Coronavirus: Geboortejaren 2001 en 2002 kunnen afspraak voor coronaprik maken

Geboortejaren 2001 en 2002 kunnen afspraak voor coronaprik maken

Mensen die zijn geboren in 2001 en 2002 kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een tweet. Deze lichtingen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Mensen uit 2001 kunnen vanaf 10.00 uur terecht op de website Coronavaccinatie-afspraak.nl, degenen die een jaar later zijn geboren vanaf 13.00 uur. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk. Ze kunnen vervolgens terecht bij rond de 140 vaccinatielocaties van de GGD.

Geen mondkapjes vanaf 26 juni, behalve in ov en op vliegveld

Tot minimaal half augustus moet de anderhalvemeterregel blijven gelden. Maar mondkapjes hoeven niet meer vanaf 26 juni, behalve in het openbaar vervoer en op het vliegveld. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, aldus RTL Nieuws.

Dat zou betekenen dat vanaf zaterdag 26 juni bijna alle coronamaatregelen vervallen. Ook kunnen mensen weer voorzichtig naar kantoor. Daar mag dan maximaal de helft van het personeel aanwezig zijn, als de anderhalve meter gewaarborgd is. Binnen het kabinet is nog discussie over hoe lang het nog vast willen blijven houden aan de anderhalvemeterregel. Vrijdag wordt hier definitief de knoop over doorgehakt. Om 19.00 uur is er dan weer een persconferentie.

Horeca tot middernacht open en acht mensen thuis ontvangen

Vanaf 26 juni mag de horeca tot middernacht open en mogen restaurants weer tot 100 gasten ontvangen. Thuis mogen mensen acht mensen ontvangen, in plaats van vier zoals nu. Voor alles geldt wel dat er nog 1,5 meter afstand moet kunnen worden bewaard.

Deze week bleek dat het kabinet ook kijkt naar het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht. Op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het ov, zal de mondkapjesplicht waarschijnlijk in stand worden gehouden. Waar de plicht dan wel mogelijk wordt teruggeschroefd, moet nog worden besloten.

Zelfs discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten hier wel over een negatieve coronatest beschikken.

Sterftecijfer weer bijna op normaal niveau na korte piek

Het aantal sterfgevallen is vorige week gedaald, na een onverwachte stijging in de week daarvoor. Daarmee ligt het sterftecijfer bijna weer op een normaal niveau. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In een groot deel van 2020 en 2021 lag het aantal sterfgevallen veel hoger dan gebruikelijk vanwege het coronavirus. De sterftegolf van de afgelopen winter en voorjaar leek voorbij, tot twee weken geleden plots iets meer mensen overleden dan normaal. Een woordvoerder van het CBS verwachtte niet dat Covid-19 de oorzaak was. De besmettingen lopen namelijk terug en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ze sloot niet uit dat het om een toevalligheid ging.