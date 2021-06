Coronavirus: Supermarkten blij met loslaten mondkapjesplicht

Sinds 1 december is een mondkapje verplicht, onder meer in de supermarkt | Foto: ANP

Supermarkten blij met loslaten mondkapjesplicht

De Nederlandse supermarkten juichen het loslaten van de mondkapjesplicht volmondig toe. Dat zegt Marc Jansen, directeur van supermarktkoepel CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel). Het kabinet kondigt de afschaffing van die maatregel mogelijk vrijdagavond tijdens de persconferentie aan. Volgens Jansen is ook het draagvlak onder de klanten voor de mondkapjes steeds verder afgenomen: 'Mondkapjes zijn de op een na meest gehate coronamaatregel. Supermarkten merken een toename van irritatie bij klanten over de maatregel.'

De CBL-directeur geeft aan dat de opheffing van de mondkapjesplicht niet betekent dat in de supermarkt geen maatregelen meer worden gehanteerd. Zo blijven supermarkten het maximale aantal klanten beperken, moeten klanten nog altijd anderhalve meter afstand houden en blijven ook de kuchschermen en routepijlen staan. Ook vraagt Jansen klanten om rekening te houden met het jonge personeel van de supermarkten. 'Jongeren zijn nog niet gevaccineerd, dus we verwachten van klanten, die vaak al gevaccineerd zijn, dat zij voldoende afstand houden van de jonge medewerkers, zodat zij veilig hun werk kunnen doen.'

Aantal coronabesmettingen opnieuw onder de duizend

Voor de tweede keer deze week zijn er minder dan duizend bevestigde besmettingen bij het RIVM gemeld in één etmaal. De afgelopen 24 uur werden in totaal 918 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het weekgemiddelde neemt ook verder af: de afgelopen zeven werden gemiddelde 1035 positieve tests per dag gemeld.

Opnieuw flinke daling coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de ziekenhuizen is opnieuw flink gedaald. Op dit moment liggen nog 533 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen voor behandeling. Dat waren er donderdag nog 573, en woensdag 605. Ook op de ic's en de verpleegafdelingen nemen de aantallen af. Zo liggen er momenteel 218 ernstig zieke mensen op de ic, terwijl dat er donderdag nog 226 waren. Op de verpleegafdelingen liggen nog 315 mensen met corona, ten opzichte van 347 op donderdag.

De afgelopen 24 uur zijn ook slechts vier mensen met corona opgenomen op de ic's, dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Doordat er meer mensen zijn ontslagen of overleden, is het totaalaantal coronapatiënten dat op die afdelingen wordt verzorgd ook afgenomen.

Burgemeester Noordwijk: Horeca langer open tegen onrust

Het langer openhouden van strandtenten, zou kunnen helpen om de rust op het strand te bewaren. Dat zegt de burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij, vandaag in het radioprogramma West Wordt Wakker. Afgelopen dagen was het onrustig op het strand in Noordwijk. Woensdagnacht ontruimde de politie het strand omdat daar 400 jongeren feest aan het vieren waren.

Volgens Verkleij is iedereen welkom op het strand. ‘Wij zijn een gastvrije gemeente.’ Maar als het uit de hand loopt, moet er worden opgetreden, voegt zij daaraan toe. Dat was afgelopen dagen dus een paar keer het geval. Jongeren gebruikten volgens haar drank, drugs, lachgas en er werd harde muziek gedraaid. Toen agenten vroegen of ze het strand wilden verlaten, werden die bekogeld met blikjes en flesjes. Daarop werd steviger opgetreden. Verkleij: ‘Als je gehoor geeft, hoeft er geen escalatie te zijn.’

Op een deel van het strand in Noordwijk geldt tussen 19.00 en 09.00 uur een alcoholverbod. Volgens Verkleij willen vooral jongeren toch vaak van het mooie weer genieten en leuke dingen doen. Daarom zou het langer open houden van de strandtenten een optie zijn. Nu moeten die nog om 22.00 uur dicht. ‘Dat zou kunnen helpen’, zegt zijn. Het kabinet maakt vandaag bekend of er versoepelingen van de coronamaatregelen komen.

Geboortejaren 2001 en 2002 kunnen afspraak voor coronaprik maken

Mensen die zijn geboren in 2001 en 2002 kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een tweet. Deze lichtingen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Mensen uit 2001 kunnen vanaf 10.00 uur terecht op de website Coronavaccinatie-afspraak.nl, degenen die een jaar later zijn geboren vanaf 13.00 uur. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk. Ze kunnen vervolgens terecht bij rond de 140 vaccinatielocaties van de GGD.

Geen mondkapjes vanaf 26 juni, behalve in ov en op vliegveld

Tot minimaal half augustus moet de anderhalvemeterregel blijven gelden. Maar mondkapjes hoeven niet meer vanaf 26 juni, behalve in het openbaar vervoer en op het vliegveld. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, aldus RTL Nieuws.

Dat zou betekenen dat vanaf zaterdag 26 juni bijna alle coronamaatregelen vervallen. Ook kunnen mensen weer voorzichtig naar kantoor. Daar mag dan maximaal de helft van het personeel aanwezig zijn, als de anderhalve meter gewaarborgd is. Binnen het kabinet is nog discussie over hoe lang het nog vast willen blijven houden aan de anderhalvemeterregel. Vrijdag wordt hier definitief de knoop over doorgehakt. Om 19.00 uur is er dan weer een persconferentie.

Horeca tot middernacht open en acht mensen thuis ontvangen

Vanaf 26 juni mag de horeca tot middernacht open en mogen restaurants weer tot 100 gasten ontvangen. Thuis mogen mensen acht mensen ontvangen, in plaats van vier zoals nu. Voor alles geldt wel dat er nog 1,5 meter afstand moet kunnen worden bewaard.

Deze week bleek dat het kabinet ook kijkt naar het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht. Op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het ov, zal de mondkapjesplicht waarschijnlijk in stand worden gehouden. Waar de plicht dan wel mogelijk wordt teruggeschroefd, moet nog worden besloten.

Zelfs discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten hier wel over een negatieve coronatest beschikken.

Sterftecijfer weer bijna op normaal niveau na korte piek

Het aantal sterfgevallen is vorige week gedaald, na een onverwachte stijging in de week daarvoor. Daarmee ligt het sterftecijfer bijna weer op een normaal niveau. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In een groot deel van 2020 en 2021 lag het aantal sterfgevallen veel hoger dan gebruikelijk vanwege het coronavirus. De sterftegolf van de afgelopen winter en voorjaar leek voorbij, tot twee weken geleden plots iets meer mensen overleden dan normaal. Een woordvoerder van het CBS verwachtte niet dat Covid-19 de oorzaak was. De besmettingen lopen namelijk terug en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ze sloot niet uit dat het om een toevalligheid ging.