Kritiek op afschaffen mondkapjesplicht: 'Verkeerd signaal'

'Ik begrijp het, maar tegelijkertijd vind ik het een verkeerd signaal', zegt Schellekens. Dat het aantal besmettingen snel daalt en dat het aantal vaccinaties snel toeneemt, noemt hij goed nieuws. 'Maar corona is nog geen verleden tijd.' Hij zou het kabinet willen adviseren nog even te wachten met verdere versoepelingen totdat het aantal besmettingen echt heel laag is.

'We zitten nu nog op 1000 besmettingen per dag, waarom wachten we niet nog heel even?', vraagt de voormalig hoofdinspecteur zich af. 'Vorig jaar juni waren dat er 200 per dag. Dan is de kans dat er iemand besmet raakt 1 op 10.000. Dan is een mondkapje niet zinvol meer. Op dit moment is de kans dat je iemand tegenkomt met corona 1 op 350. Dus je moet je afvragen welk risico je acceptabel vindt', legt Schellekens uit in West Wordt Wakker. 'Afschaffen is zo gebeurd, maar een maatregel weer opnieuw invoeren, is heel vervelend.'

'Draag mondkapje nog wel binnen'

Schellekens heeft naast het advies aan het kabinet ook nog wel een advies voor de Nederlanders. 'Draag nog wel even dat mondkapje in een besloten, slecht geventileerde ruimte waar je met anderen bent. Bijvoorbeeld in de supermarkt of als je een feestje viert bij iemand binnen.'

Hij wijst erop dat de vaccinatiegraad weliswaar omhoog gaat, maar dat nog maar 25 procent van de bevolking echt goed is beschermd met twee prikken. 'Sommige wijken zijn nog slecht gevaccineerd, maar ook de jeugd heeft nog geen prik gehad. Dus ongeveer de helft van de bevolking is nog niet gevaccineerd, terwijl we nu wel de meeste maatregelen afschaffen. Dat betekent dat het virus onder die 50 procent alle ruimte heeft.'

