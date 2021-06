Bij ons in het Centrum: hét Haagse stadsdeel met een status aparte

In drie afleveringen trekt presentator Fred Zuiderwijk door het stadsdeel op zoek naar de verschillende gezichten. Wijkagent Onno Stoker helpt hem daar een handje bij. Agent Onno is werkzaam in het Oude Centrum en kent de buurt als geen ander. Om de inwoners en de wijk goed te leren kennen neemt de agent Fred mee naar de Buitenspeeldag op het Helena van Doeverenplantsoen.

Met de vernieuwde speeltuin is dit plantsoen een welkome plek voor kinderen. 'Erg belangrijk', vertelt de wijkagent. 'Het geeft de kinderen een veilige plek om te spelen en zo kunnen de instanties een oogje in het zeil houden. Zo kunnen ze mij als agent herkennen als ze later ouder zijn.' Fred aanschouwt het tafereel met veel enthousiasme en trapt tussendoor zelfs nog een balletje met burgemeester Jan van Zanen.

Vreedzame wijk

Veel buurtbewoners, instanties en vrijwilligers werken hard om het stadsdeel leefbaar en veilig te houden. Een andere plek waar buurtbewoners zich inzetten voor hun wijk is bij bewonersorganisatie de Paraplu in de Schilderswijk. Hier spreekt Fred met penningmeester Mammar, die hem bijpraat over de brand in de Wouwermanstraat. 'Hartverwarmend', noemt Fred het initiatief om spullen in te zamelen voor de getroffen bewoners. Samen gaan ze kijken naar het resultaat van de inzamelingsactie.