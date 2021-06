Samen het Nederlands elftal kijken in Duindorp: 'Zulke buren vind je toch nergens'

Niet alleen de huizen zijn oranje in de wijk aan de Noordzeekust. 'Ik heb de velgen van mijn auto oranje gespoten', zegt een buurtbewoner. 'Dat is een coating die ik er wel af kan halen, maar ik laat het na het EK gewoon zitten. Volgend jaar hebben we het WK alweer.'

Na het laatste fluitsignaal klinkt er een oerkreet uit Duindorp. Nederland heeft gewonnen en is sowieso zeker van de winst in de poule. 'Volgende week is het een nog grote feestje', wordt er in koor geroepen. 'Het is hier altijd gezellig.'

Leidse studenten vieren feest

Ook in Leiden werd er massaal naar het Nederlands elftal gekeken. Zoals in een studentenhuis aan de Kabeljauwsteeg. Gezamenlijk zingen de studenten het Wilhelmus en met het nodige bier wordt de wedstrijd bekeken. 'Ik ben heel blij met de 2-0', zegt een student. 'Ook fijn dat we de nul hebben gehouden.'

Ook na de wedstrijd zit de Oranjekoorts er nog goed in bij de studenten. 'Ik heb heel wat mensen gezellig wat biertjes erbij zien pakken. Dus ik denk dat dat feestje nog wel even doorgaat', zegt een vrouwelijke bewoner van het huis.

