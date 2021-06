Den Haag verwelkomt 550.000ste inwoner: 'We hadden geen idee'

Een nieuwe mijlpaal voor de stad Den Haag: tien jaar na de geboorte van de 500.000 inwoner van Den Haag kwam begin deze maand de 550.000ste Haagse inwoner ter wereld in de Vruchtenbuurt: Nanke Raisa Maria Verschoor. Burgemeester Jan van Zanen ging er donderdag op bezoek met onder zijn arm een knuffelooievaar en een mand vol cadeau's.

Ouders Wabke en Jerke en zusje Klaske zijn apetrots op Nanke, die op 1 juni geboren werd. 'We hadden natuurlijk geen idee dat ze de 550.000ste zou zijn', zegt moeder Wabke bij West Wordt Wakker. 'We hoorden het pas toen we haar gingen inschrijven bij de gemeente. En daarna kwam de burgemeester dus langs om beschuit met muisjes te eten.' Daarnaast kreeg het gezin ook nog een videoboodschap van inwoners van Den Haag. Daarin wordt het gezin gefeliciteerd door onder andere de oudste inwoonster van Den Haag, mevrouw Spaans-Den Heijer.

Als oudste inwoner kan zij zich nog herinneren dat Den Haag begin jaren '60 nog ruim 600.000 inwoners had. In de jaren '60 en '70 kromp de bevolking van de stad, onder meer door de bouw van Zoetermeer. Veel inwoners vertrokken toen bijvoorbeeld uit de Schilderswijk richting een nieuwbouwhuis in Zoetermeer. De laatste jaren groeit de stad weer, mede door de uitbreiding van de stad met de VINEX-locaties Ypenburg en Leidschenveen.

Derde stad van Nederland

Den Haag is qua inwoneraantal de derde stad van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Inmiddels heeft meer dan de helft van de inwoners een recente migratieachtergrond (westers en niet-westers). Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond neemt gestaag toe. Den Haag is samen met Amsterdam de gemeente met het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond. Op 1 januari 2020 had 55,6% van de inwoners een migratieachtergrond.

