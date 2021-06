Koning en Haagse burgemeester lappen coronaregels aan hun laars: 'Door drukte lukte het niet'

Op beelden van het bezoek is duidelijk te zien dat er geen afstand wordt gehouden en dat de koning, burgemeester Van Zanen en de mensen in de straat geen mondkapjes dragen. Ook schudde de koning handen van buurtbewoners. 'Iedereen heeft gepoogd de gepaste afstand te behouden', laat een woordvoerder van burgemeester Van Zanen weten. 'Maar door de toestroom is dat niet altijd gelukt. We blijven er alert op.'

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Hij heeft de koning niet aangesproken op zijn gedrag van donderdag. 'Het is soms gewoon moeilijk om vast te blijven houden aan de regels, laten we daar eerlijk en duidelijk over zijn', aldus de minister.

Ook burgemeester Jan van Zanen hield zich niet aan de coronaregels | Foto: Richard Mulder

'Regels zijn er niet voor niets'

Ook Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat de regels er 'voor ons allemaal' zijn. 'De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt', zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn 'enthousiasme' tijdens het bezoek wel.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt de beelden niet te hebben gezien. Wel is het 'voor iedereen goed om de anderhalve meter aan te houden'. Ook hij erkent dat dit niet altijd makkelijk is. 'Maar dat is niet goed, die regel moeten we echt nog eventjes houden.'

Saamhorigheid bij miljoenen Oranjefans

De koning liep mee naar de achtertuin van een van de bewoners waar een scherm was geïnstalleerd om de wedstrijd te kijken. Met het bezoek wilde Willem-Alexander zijn saamhorigheid met alle miljoenen Oranjefans in Nederland tot uitdrukking brengen.

De Haagse Marktstraat werd uitgeroepen tot 'Mooiste Oranjestraat van Nederland':

Koning al eerder in opspraak

Al eerder hield de koning zich niet aan de regels. Tijdens een vakantie in Griekenland in augustus vorig jaar gingen Willem-Alexander en koningin Máxima met een restauranthouder op de foto. Het echtpaar hield geen afstand en droeg ook geen mondkapje. Dat kwam omdat ze 'in de spontaniteit van het moment' niet goed hadden opgelet, zo twitterden ze later.

Ook in oktober kwam het koningspaar onder vuur te liggen. Volgens velen was het onverstandig dat het gezin vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Hij besloot daarom een paar uur na aankomst weer terug naar huis te vliegen.

Groepswinst op EK

De wedstrijd van Oranje werd in ieder geval gewonnen. Daarmee zit het Nederlands elftal zit bij de beste zestien landen van Europa. De ploeg van bondscoach Frank de Boer versloeg donderdag Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA (2-0) en plaatste zich daarmee voor de achtste finales van het EK.

