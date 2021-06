Verdachte van moord op Gita (35) naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

De politie was vorig jaar al meerdere keren in het huis van het 35-jarige slachtoffer in de Haagse wijk Leyenburg geweest, voordat agenten daar op 24 oktober haar lichaam ontdekten onder een stapel spullen. Haar familie had haar toen al tweeëneenhalve week als vermist opgegeven. S. wordt ervan verdacht Gita om het leven te hebben gebracht. Volgens het OM heeft hij waarschijnlijk al die tijd naast haar lichaam geleefd. De twee zouden net hun relatie hebben verbroken.

Wat er zich precies binnen aan de Wognumstraat heeft afgespeeld, bleef vrijdag onduidelijk. De verdachte was niet bij de zaak aanwezig. Hij is de afgelopen tijd door een psycholoog en een psychiater onderzocht, maar wilde niet met hen praten over wat er is gebeurd. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van S. wil de rechter dat hij wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum in Almere.

Geestelijke stoornis

Daar wordt gekeken of de verdachte een geestelijke stoornis heeft. De rechter: 'Zowel de psycholoog als de psychiater raden het aan om meer informatie over de verdachte te verkrijgen. Hij wil niet verklaren over het feit, maar geeft ook geen inzicht in zijn belevingswereld. Terwijl hij van een zeer ernstig feit wordt verdacht.'

Volgens de advocaat van de verdachte is een observatie in het Pieter Baan Centrum niet noodzakelijk. Vanwege het onderzoek gaat het langer duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Binnen drie maanden is er weer een pro-formazitting.

