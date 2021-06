Ondernemer boos over tienduizenden euro's boete voor gezonde lunch voor werknemers

'Vandaag staan gemarineerde asperges met peultjes, spinazie, aardbeien en een half eitje op het menu,' zegt chef-kok Robèrt in het bedrijfsrestaurant van Koppert Cress, terwijl het personeel met een dienblad in de hand langzaam voorbij schuifelt. 'We maken elke dag iets anders, maar altijd met tachtig procent groente in de hoofdrol en zoveel mogelijk seizoensgebonden.'

Het brein achter dit concept is directeur Rob Baan. 'Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie moeten wij mensen 400 gram groente per dag eten. Daar kom je niet aan als je alleen maar groenten bij het avondeten eet. Daarom is het zo belangrijk om die ook aan de lunch toe te voegen. Ik wil dat mijn werknemers gezond met pensioen gaan, goed kunnen performen en lekker in hun vel zitten. Dáárom doe ik dit.'

Af en toe wat meer vlees zou wel 'lekker' zijn

Werknemers van het bedrijf kunnen de maaltijden in het restaurant van Koppert Cress over het algemeen waarderen. 'Het is altijd met veel groente en gevarieerd,' aldus een van hen. 'Ik ben heel blij dat ik gezond kan eten,' zegt een ander. Niet iedereen staat te jubelen. 'Wat meer vlees zou af en toe zou wel lekker zijn.'

Precies om die reden, biedt Baan de maaltijd gratis aan. 'Als ik een deel van het loon zou inhouden voor de lunches, en mensen er dus aan meebetalen, dan geef ik hen automatisch ook inspraak. Dan willen ze straks kroketten en frikandellen op het menu. En dat wil ik niet. In dit restaurant is er maar één keus: een gezonde en die is altijd goed.'

Gezonde lunches zouden gestimuleerd moeten worden

Baan is naar de rechter gestapt omdat hij het niet eens is met de tachtig procent die hij nu over de gratis gezonde maaltijden moet betalen, omdat de Belastingdienst de lunches als verkapt loon ziet. 'Ik wil heus wel iets betalen; negen of twaalf of desnoods negentien procent. Maar tachtig procent, dat begrijp ik niet. Slechte lunches zouden moeten worden belast, gezonde gestimuleerd.'

De directeur van Koppert Cress hoopt dat hij vandaag in z'n gelijk wordt gesteld. 'Het zou de tuinbouw ook een enorme boost geven, als groente en fruit goedkoper of gratis worden aangeboden. Ik zie alleen maar voordelen. Ook voor de Belastingdienst. Ik heb namelijk begrepen dat zij zelf een vrij matige lunch hebben. Als het allemaal lukt, wil ik hen graag helpen, die te verbeteren.'

