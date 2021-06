Wat zijn de mooiste nieuwe gebouwen van Den Haag?

Is het de Mallemolen? Of toch Hoog Lindoduin, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum of Woon- zorgcentrum Westhovenplein? Of is het de Rotterdamsebaan? Vijf bouwprojecten die de afgelopen drie jaar zijn opgeleverd, maken kans om in aanmerking te komen voor de Haagse Architectuurprijs de Berlagevlag. En ze zijn daarmee volgens deskundigen de mooiste bouwprojecten van de afgelopen drie jaar in de stad, zegt Judith Schotanus, secretaris van het Haags Architectuur Café dat de verkiezingen organiseert.

Een jury onder leiding van voorzitter Jeroen Geurst van Geurst en Schulze Architecten koos de vijf nominaties uit ruim vijftig inzendingen. De bouwprojecten maken kans op een vakprijs voor het meest aansprekende ruimtelijke project in Den Haag. Daarnaast kan het publiek stemmen voor de Berlagewimpel.

De prijs wordt ongeveer eens in de drie jaar uitgereikt, vertelt Schotanus. ‘Want er wordt veel gebouwd in de stad. Maar ook weer niet zoveel dat je ieder jaar een prijs kan uitreiken’, zegt zij. Volgens de organisatoren bieden de projecten een goed overzicht van wat er de afgelopen jaren in Den Haag is gebouwd. Ze liggen verspreid over de hele stad en zijn heel divers. Van hoogbouw tot restauratie, van groot tot particuliere woningen. Wel is er een terugkerend thema: duurzaamheid.

Fietsroute langs projecten

De winnaar van de Berlagevlag wordt bekend gemaakt op dinsdag 21 september 2021 tijdens een feestelijke bijeenkomst. Tijdens de Maand van de Architectuur Den Haag komt er een speciale fietsroute langs alle genomineerde projecten. Dan kan het publiek de ontwerpen bekijken en een goede keuze maken. Stemmen kan tot 20 september 2021, via de website van het Haags Architectuur Café.

De winnaar van de vorige Berlagevlag, in 2018, was het Wijnhavenkwartier, in het Centrum van Den Haag.