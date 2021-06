Grootste partij in Den Haag: ov- en uitgaansverbod daders straatintimidatie

Daders van seksuele straatintimidatie in Den Haag moeten een ov-verbod krijgen en een uitgaansverbod. Het huidige beleid faalt omdat er geen boetes uitgedeeld mogen worden. Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag.

Die partij gaat de aanpak van straatintimidatie volgende week aankaarten tijdens een debat. 'Alles wat we tot nu toe hebben gedaan heeft nog geen nut gehad', aldus raadslid Arjen Dubbelaar. 'Er is nog niks veranderd. Vrouwen worden nog steeds beschimpt en geïntimideerd. Ze voelen zich daardoor niet veilig.'

Het raadslid wijst erop dat onderzoek is gedaan, campagnes zijn gelanceerd en proefprocessen zijn gehouden om te kijken of seksuele intimidatie op straat beboet kan worden. Dat hield echter geen stand in de rechtbank. Met een lokaal verbod, het zogeheten sisverbod, wilde bijvoorbeeld ook Rotterdam sissen en intimiderend naroepen strafbaar stellen. Maximaal drie maanden cel of een boete van 4100 euro was de bedoeling, maar het was in strijd met de vrijheid van meningsuiting zo werd in de rechtbank geconstateerd. Ook stelde de partij voor een Pikpraat-App om straatintimidatie te melden te introduceren. Maar die kwam er uiteindelijk niet.

Vrouwen ondervinden nog steeds overlast

Uit onderzoek blijkt ondertussen dat net zoveel vrouwen overlast op straat ervaren als vier jaar gelden. 'Daarom moeten we kijken wat we wél kunnen doen’, stelt Dubbelaar. Hij gaat het stadsbestuur oproepen om met de HTM te onderzoeken of een ov-verbod haalbaar is voor daders van seksuele straatintimidatie. 'Veel overlast is in of bij het openbaar vervoer.'

Dubbelaar denkt dat een verbod 'normstellend en preventief' zal werken. Daarnaast wil Hart voor Den Haag een uitgaansverbod voor mensen die zich niet aan de normen willen houden. Daarom had de partij jaren geleden gevraagd. Toch kwam het er in Den Haag niet van, terwijl in Rotterdam burgemeester Ahmed Aboutaleb wel enthousiast reageerde op een gelijksoortig voorstel van Leefbaar Rotterdam.

