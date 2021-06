'Slapeloze nachten en heftige flashbacks', ov-bestuurders worstelen na heftige incidenten

Trambestuurder Ebbens stond in oktober vorig jaar ineens keihard op de rem. 'Een oudere dame stak uit het niets de trambaan over - waar ik zo'n 50 kilometer per uur reed - het was echt een harde klapper. Ik zag haar dood onder de tram liggen', aldus Ebbens. De vrouw bleek niet dood te zijn, maar het trauma was inmiddels geboren bij Ebbens.

'Door intensieve begeleiding door de direct leidinggeven en andere hulpverleners wordt geprobeerd om trauma's te voorkomen', zegt Hicham Allachi, calamiteitencoördinator bij HTM. Het Haagse openbaarvervoersbedrijf heeft jaarlijks zo'n tien tot vijftien heftige incidenten zoals dat van Ebbens.

'Je moet er bovenop zitten'

'Je moet na een heftig incident - zoals dat in Leiden onlangs gebeurde - er meteen bovenop zitten. Doe je dat niet, dan worden de klachten erger en iemand met ernstige klachten wil je niet achter het stuur hebben', zegt psycholoog Eric Boll van HSK Leiden.

Zij zien dat van de 100 mensen die een ernstig incident meemaken er 'slechts' 15 psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen. 'Je weet nooit wie die 15 zullen worden dus moet je iedereen continu monitoren. Gewoon even vragen hoe het met iemand gaat is soms al voldoende om te zien hoe het 'echt' met ze gaat', zegt Boll.

'Dit is niet zomaar over'

Het ongeluk van twee weken geleden in Leiden zit nog vers in het geheugen van de buschauffeurs van Arriva in Leiden. 'De klap is echt enorm voor ons bedrijf, je merkt dat iedereen erg is aangeslagen. Dit is niet zomaar over', zegt Lieke Wigger van Arriva.

Het busbedrijf heeft een simulator waarin allerlei scenario's worden getraind. Niet alleen wat er kan gebeuren, maar de simulator wordt ook gebruikt om ongelukken te 'herleven'. 'Je wilt niet dat als een buschauffeur weer door de straat rijdt - waar dat meisje is omgekomen - ineens in de stress schiet en mogelijk een ongeluk veroorzaakt' zegt Wigger. Ze laten dan een getraumatiseerde chauffeur eerst diezelfde locatie in een simulator rijden en de persoon aan de situatie wennen en er rust mee krijgen.

LEES OOK: Ouders herdenken Doris (7) na busongeluk Leiden: 'Ik heb het gevoel dat ik slaap'