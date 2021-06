Geldezel gepakt die geld van slachtoffer WhatsAppfraude op zijn rekening kreeg

Marian werd vorig jaar via WhatsApp overgehaald om 4400 euro over te maken naar iemand die zich voordeed als haar zoon. Ze trapte in de oplichting en raakte al het spaargeld voor haar 50-jarig huwelijk kwijt.

De dag na de publicatie van haar verhaal bij Omroep West kreeg ze 1200 euro terug van de rekening van één van de geldezels, de mensen naar wie ze een deel van het bedrag had overgemaakt. Deze geldezel is nu opgepakt.

Marian vertelde in december haar verhaal:

Terugbetalen

Marian hoopt dat hij de rest van het bedrag, in zijn geval duizend euro, ook nog terug zal betalen. 'Ik zelf zou het doen als ik hem was. Het komt beter over bij de rechter te zijner tijd als hij berouw heeft getoond', zegt ze.

De politie liet destijds al weten dat alle aangiftes van WhatsApp-fraude in een systeem worden geplaatst waarmee namen en rekeningnummers worden vergeleken, om zo bij daders te komen. 'Er komen tegenwoordig landelijk honderden aangiftes per week binnen, en de impact op de slachtoffers is groot, dus we nemen dit heel serieus', zo zei Gina Doekhie van de cybercrime-afdeling van de politie-eenheid Den Haag in december.

