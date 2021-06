Den Haag wil dat Saoedi-Arabië vervallen panden in de stad opknapt

Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van de VVD in de Haagse gemeenteraad. Raadsleden Judith Oudshoorn en Jan Pronk maken zich al een tijd zorgen over de staat van panden die in handen zijn van de oliestaat - nummer twintig op de lijst van de rijkste landen ter wereld. Ook die aan de Eisenhowerlaan en de Alexanderstraat zouden 'gebrekkig' worden onderhouden. Dit terwijl het Rijksmonumenten zijn.

Het stadsbestuur maakte daarop duidelijk dat gesprekken over onderhoud aan panden van diplomatieke missies vaak op verzoek van de gemeente worden gevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een enkele keer is er rechtstreeks contact. Dat gebeurde ook bij deze panden. Eerst stuurde Haagse Pandbrigade een brief aan de Saudi's. Toen daarop niet werd gereageerd, is – in de woorden van het stadsbestuur – 'één en ander opgepakt door het ministerie'.

Deel van gevel stort in

Begin dit jaar ging het ook nog eens mis aan de Van Bleiswijkstraat 118 in het Statenkwartier. Daar stortte een deel van de gevel van een pand van de Saudi's in, tot chagrijn van de liberalen in de gemeenteraad. 'Dit duidt niet alleen op het gebrek aan cosmetisch onderhoud, maar ook op structurele bouwkundige onderhoudsproblemen. De Haagse VVD en de wijk zijn geschrokken dat er in een welvarend land en een zeer welvarende stad als Den Haag dit soort situaties zich voor kunnen doen', aldus Oudshoorn en Pronk.

De gemeente nam zelf ook poolshoogte. Reden om een brief aan de ambassadeur te sturen. Niet alleen werd daarin een beroep op hem gedaan om de boel te laten repareren. Ook werd hulp aangeboden. En advies over wat er aan zou kunnen worden gedaan. Volgens het stadsbestuur hoeven de buren zich echter geen grote zorgen te maken. 'Het risico op vallend metselwerk doet zich voor op een plek die geen gevaar oplevert voor omwonenden. Het metselwerk komt op het erf terecht.'

VVD wil zwartboek

De VVD-raadsleden pleitten ook voor het opstellen van een zwartboek. Dat zou een overzicht moeten bieden van alle slecht onderhouden panden in handen van vreemde mogendheden. Het stadsbestuur wil daar niet aan, omdat daarvoor al die gebouwen moeten worden geïnspecteerd. Dat mag niet zonder toestemming van die landen.

Verder zou het opstellen van zo’n zwartboek in strijd zijn met het Verdrag van Wenen dat het diplomatiek verkeer regelt. Daarin staat dat 'de ontvangende staat zorg dient te dragen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de waardigheid van de zending'. Het stadsbestuur: 'Als internationale stad van recht en vrede wil het college niet het grijze gebied van wat kan en niet kan opzoeken bij de uitleg van internationale verdragen.'