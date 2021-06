Straten Scheveningen blank na korte hevige bui, code oranje in bijna het hele land

Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op zware windstoten en grote hagelstenen tussen de twee en vier centimeter. Ook is er gevaar voor blikseminslag. De buien trekken naar het noorden. De weerwaarschuwing is tot 20.00 uur van kracht.

Hagel in Zevenhuizen | Foto: Jolanda Bakker

Op Scheveningen zijn door de harde regen straten ondergelopen. De putten in de Keizerstraat, de Westduinweg en straten in Duindorp konden de korte hevige regenval niet verwerken en stonden blank. Winkels en cafés staan onder water, vertellen ondernemers. Zoals bij de nagelstudio Nail Bar One. ‘Ik heb allemaal water in de winkel, het regende binnen. Echt heel vervelend.’ Volgens de verhuurster van het pand kwam de regen via het dak naar binnen. ‘Het was zo’n stortbui. Echt een wolkbreuk. Gelukkig hebben we alles inmiddels weer onder controle', vertelt ze aan mediapartner Den Haag FM.

Elk jaar wel een keer raak

Bij eetcafé De Maatschappij viel het redelijk mee, zegt Frenk Toet. 'Wij zijn altijd goed voorbereid. We hadden schotten staan, zodat het water niet van buiten naar binnen kan. Maar het kwam uit de riolen, dus het water kwam wel van binnen naar binnen’, vertelt hij.

Inmiddels is al het water weer weg. 'Iedereen zit weer aan een wijntje of biertje.' Frenk denkt dat het water is weggepompt. Maar dit is een bekend probleem in de Keizerstraat, vertelt hij. 'Je wordt helemaal leip. Een keer per jaar staat het hier blank. Het zou leuk zijn als ze (de gemeente, red.) een keer een oplossing daarvoor kan vinden.'

Storing bij brandweernummer

Tegelijkertijd doet het landelijke telefoonnummer van de brandweer het niet door een storing. Hoe lang de storing bij dit nummer, 0900-0904 duurt is onbekend, meldt de brandweer Haaglanden vrijdag.

Het alternatief op dit moment is 112, aldus de brandweer. Dat is het nummer dat gebeld kan worden als de brandweer snel moet komen. Maar door de storing kunnen mensen dit nummer nu dus ook bellen voor brandweerzaken die minder spoedeisend zijn.

Hoe blijf je veilig tijdens onweer?

Wat moet je doen als je buiten bent als het onweer begint? Met de 'tien secondenregel' kun je inschatten wanneer je het best kunt gaan schuilen voor het onweer.

Geluid legt ongeveer 340 meter per seconde af, één kilometer per drie seconden. Indien er minder dan tien seconden zitten tussen de bliksemflits en de donderklap, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij, op ongeveer 3,3 kilometer. Is de tijd tussen flits en donder korter dan drie seconden, dan zit je midden in de onweersbui.

Blijf binnen, da's het veiligst

in Nederland worden jaarlijks gemiddeld 2 tot 3 mensen dodelijk door de bliksem getroffen. Het lijkt een klein risico, maar voor alle zekerheid is het toch beter om binnen te blijven. Als dat echt niet kan, bijvoorbeeld omdat je al onderweg bent, kun je wel wat dingen doen om jezelf te beschermen. Eerder publiceerden we al tien tips om onweer te overleven.

Even geen tv kijken

Jaarlijks slaat in Nederland ongeveer 100.000 keer de bliksem in. Dat kan funest zijn voor elektrische apparaten in je huis, zoals modems, tv-ontvangers, tv-toestellen, radio's en noem maar op. Het beste is daarom de stekker uit het stopcontact te trekken als het onweert. Ook stekkers van telefoons in huis kun je er maar beter uithalen. En een elektrische deken is ook even niet handig. Ook even geen tv kijken dus, misschien weer eens tijd voor een lekker boek of een goed gesprek met je partner?

