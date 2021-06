Hagenaar (42) niet terug de cel in voor massale oplichting Oostenrijkers en Duitsers

De 42-jarige Hagenaar Zulkuf Y. is door de rechter veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van zestien maanden wegens zijn betrokkenheid bij een agressieve, internationale oplichtingsbende. Omdat Y. die tijd al in voorarrest heeft doorgebracht, hoeft hij nu niet meer de cel in. De bende dwong onder meer mensen in Duitsenland en Oostenrijk om zogenaamde spooknota's (facturen voor nooit geleverde goederen en diensten) te betalen.

Y. verscheen op de radar van het Openbaar Ministerie nadat zij talloze verzoeken om informatie over Y. kregen van de Duitse justitie. Daarop besloot het OM zelf een onderzoek te starten. Y. zou samen met zijn handlangers sinds 2013 duizenden Oostenrijkers en Duitsers onder druk hebben gezet om de spooknota's te betalen. Dat deed hij vanuit het hoofdkwartier van de bende in de Turkse plaats Samsun. De slachtoffers kregen onder meer te maken met intimiderende berichtjes en telefoontjes. Zij vielen in de val nadat ze mee hadden gedaan aan een loterij, waarbij hun gegevens in de handen van Y. terechtkwamen.

De slachtoffers maakten het geld over naar de bankrekeningen van niet-bestaande bedrijven die Y. met behulp van katvangers had opgezet. 'De verdachte werd een cruciale schakel voor de organisatie', zei de officier van justitie tijdens de strafzitting drie weken geleden. Y. was degene die ervoor zorgde dat het gestolen geld bij het hoofdkwartier in Turkije terecht kwam.

De officier van justitie heeft een celstraf van 4,5 jaar geëist, maar daar kon de rechtbank zich niet in vinden. Zij hebben Y. veroordeeld tot een lagere straf van 32 maanden, waarvan de helft onvoorwaardelijk. Die lagere straf is volgens de rechtbank gepast omdat Y. niet tot de top van de criminele organisatie zou behoren. Y. zelf ontkent ooit lid te zijn geweest van de bende. Volgens hem heeft hij zijn bedrijven alleen maar opgericht om crèmes te verkopen.

Ook drie vermeende handlangers van Y. werden voor de rechter gesleept. Twee van hen zijn inmiddels vrijgesproken. De derde is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.