Kibbeling en vissticks zwemmen niet, documentaire over de visketen op TV West

Omroep West zendt zaterdag vanaf 17.00 uur de documentaire 'Noordzeevis, van tong tot pieterman' uit. Cameraman Erik Kooyman is op stap gegaan met studenten SVO vakopleiding food om de hele keten te bekijken: van vissersschip tot de vis in de mond verdwijnt. Zorg dat je het niet mist, want dan heb je achter het net gevist (al kun je de documentaire daarna terugzien op onze site).

De laatste jaren is er nog een beweging aan de gang. Er komt meer aandacht voor gezond eten en vis past daar goed in. Volgens Jasper Visser van Seafood Center uit Scheveningen stond er vroeger maar één visje op de menukaart en zie je tegenwoordig dat er meer vis op de kaart staat dan vlees. Er is duidelijke een verschuiving te zien naar gezonder eten.

'Naast gezond eten is het ook belangrijk om duurzame vis te eten. Duurzame vis is niet de favoriete zalm of tonijn, maar de vis van dichtbij, zoals de Noordzee. Het best is dan vis te eten van het seizoen. Dat gebeurde vroeger ook. Kabeljauw eet je met de ramen dicht en schol eet je met de ramen open', vertelt Jasper Visser in 'Noordzeevis, van tong tot pieterman'.

Kijk hier alvast naar een voorproefje van de documentaire: