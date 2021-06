Mondkapjes kunnen grotendeels de prullenbak in, meeste coronamaatregelen verdwijnen

'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.' Het kabinet noemde dat refrein van het bekende liedje twee keer in de persconferentie over de coronaregels. Die gaan vrijwel allemaal van tafel, behalve de basismaatregelen. De anderhalve meter afstand noemt Rutte de 'centrale maatregel'. Ook handen wassen en testen bij klachten blijft belangrijk, zegt hij.

Rutte memoreerde de manier waarop Nederland 'in alle hevigheid' werd geconfronteerd met de tweede golf, terwijl vorige zomer ook veel regels werden losgelaten. Bovendien waren er nu coronavarianten rond waar vaccins iets minder grip op lijken te hebben. 'Natuurlijk maken vaccinaties hét grote verschil met vorig jaar, maar een gewaarschuwd mens geldt voor twee.' Zolang mensen niet verslappen, maakt hij zich niet te veel zorgen over deze zomer. Wel ziet hij dat het steeds lastiger wordt de basisregels goed na te leven.

Het kabinet neemt halverwege augustus een besluit over de allerlaatste coronamaatregelen. Dan zal duidelijk worden of mensen nog langer anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Dit zijn alle veranderingen in de coronaregels vanaf zaterdag 26 juni:

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. De plicht geldt alleen nog op plekken waar het houden van anderhalve meter afstand niet mogelijk is, zoals het middelbare onderwijs, vliegvelden, stations, en in treinen en vliegtuigen. Ook voor contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht, omdat daar registratie en een checkgesprek verplicht blijft.

Helft van de tijd werken op kantoor

Werknemers mogen weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt. Op de werkplek moeten mensen wel anderhalve meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en kantines. Zolang deze regel geldt, is het nog niet mogelijk om weer volledig terug te gaan naar kantoor.

Geen maximum meer in thuisbezoeken en groepen buiten

Mensen mogen weer onbeperkt mensen thuis ontvangen. Ook buiten mag iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. Het kabinet besluit om de maximering los te laten. Wel geldt nog altijd dat er anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen. Op dit moment geldt nog een maximaal toegestaan aantal van vier thuisbezoekers en vier mensen in groepen buiten.

Verkoopverbod alcohol vanaf 22.00 uur vervalt

Winkels, slijterijen en horeca mogen ook weer na 22.00 uur alcohol verkopen. Het verkoopverbod vervalt.

Nachtclubs mogen deuren weer openen

Eerder stond in het openingsplan dat de eindtijd voor de horeca zou verschuiven naar 00.00 uur, maar het kabinet laat een eindtijd nu volledig los. Nachtclubs mogen hun deuren dus weer openen, zolang ze op een negatieve coronatest, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs controleren. Ook voor nachtclubs gaan de reguliere openingstijden gelden, zoals voor de coronacrisis.

Voetbal kijken kan vanaf achtste finales weer in de kroeg

Vanaf de dag dat de achtste finales van het Europees Kampioenschap van start gaan, mogen supporters deze wedstrijden weer kijken in cafés en op terrassen. Eerst waren schermen nog niet toegestaan, omdat het kabinet bang was dat te veel mensen dan bij elkaar zouden komen. Vrijwel alle coronaregels worden losgelaten, en ook schermen mogen dus weer. Nederland zelf speelt op zondag 27 juni tegen een nog te bepalen tegenstander in Boedapest.

Wedstrijden voor alle amateursporters toegestaan

Alle amateursporters kunnen weer wedstrijden spelen. Publiek is vanaf die datum ook weer toegestaan, maar moet wel 1,5 meter onderling afstand houden van elkaar. Veel andere coronamaatregelen bij de amateursport waren de afgelopen periode al in fases verruimd. Zo mochten jonge sporters tot en met zeventien jaar vanaf 5 juni weer echte wedstrijden spelen in competitieverband. Ook de sportkantines mochten weer open. Sporters van achttien jaar en ouder mochten alleen nog op de eigen club sporten.

Eén bezoeker per 5 vierkante meter in doorstroomlocatie

Er mogen twee keer zoveel mensen in dierentuinen, pretparken en op kermissen zijn dan eerder was gepland. Het kabinet besloot in deze zogeheten doorstroomlocaties één bezoeker per 5 vierkante meter toe te staan in plaats van één per 10 m2. Ook hier moeten mensen nog altijd anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat betekent dat deze instellingen en evenementen veel meer mensen kunnen ontvangen.

Alle locaties en evenementen open met voorwaarden

Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht.

In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit.

Samen zingen, schreeuwen en muziek maken niet langer ontraden

Vanaf 26 juni kan men weer samen zingen in bijvoorbeeld kerken, schreeuwen tijdens sportwedstrijden en blaasinstrumenten bespelen. Het advies om dat niet te doen vervalt vanaf dan, meldt demissionair premier Mark Rutte op een persconferentie. In binnenruimtes moeten mensen hiervoor wel anderhalve meter afstand houden.

