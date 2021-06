Nachtclubs mogen weer open: 'Het wordt volle bak feest'

Ook Hagenaar Vincent Marshall van Club Westwood kon zijn oren niet geloven. 'Er was de laatste dagen voor de persconferentie zoveel gelekt en onduidelijk. Evenementen zouden wel mogen en wij misschien niet. Ik dacht: wat is dat voor gezeur? En nu blijkt gewoon dat we open mogen.'

Vincent Marshall heeft de dansvloer omgebouwd tot eetzaal | Foto: Omroep West

Tijdens de persconferentie over de versoepelingen gingen bij Kamper de raderen al draaien. 'Ik wil kijken of ik volgende week vrijdag om middernacht open kan, want dan is het al 26 juni. Het wordt volle bak feest.'

Bart Kamper van Bar Amsterdam | Foto: Omroep West

'Je haalt op vrijdag een test en dan feesten'

'Het wordt voor cafés, restaurants, maar ook voor clubs en discotheken weer mogelijk om te ondernemen na de versoepelingen van de coronaregels op 26 juni', zegt voorzitter Willemsen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij ziet geen onoverkomelijke bezwaren tegen de verplichting die het uitgaanspubliek kan hebben om aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief getest. 'Je kunt op vrijdagochtend een test halen en vrijdag- en zaterdagnacht uitgaan. En steeds meer mensen zijn ook gevaccineerd', legt hij uit.

Marshall had net zijn Club Westwood tot restaurant omgebouwd. 'Het is nu het tweede weekend dat we als restaurant draaien. Ik wil eerst nog wat zaken afmaken, dus we gaan pas op 9 juli weer als Club Westwood open. Het is fijn om dat restaurant te hebben, dat is misschien toch wel de winst van de afgelopen periode.'

'Denk dat het heel druk gaat worden'

'De portier krijgt er een taak bij', stelt Kamper van Bar Amsterdam. 'Hoe die controle er precies gaat uitzien en hoeveel tijd dat in beslag neemt, dat moeten we gaan zien. Voorlopig zijn we heel blij dat we weer open mogen. Het personeel staat te trappelen. De afgelopen maanden is er veel verbouwd en geverfd. We hebben een nieuw luchtbehandelingssysteem. Kortom Bar Amsterdam twee punt nul is klaar om de deuren open te gooien.'

Marshall wil opschalen met de beveiliging zodat alles in goede banen wordt geleid. 'De mensen hebben aan een soort katapult geleefd en mogen nu weer los. Ik denk dat het heel druk gaat worden.'

LEES OOK: Mondkapjes kunnen grotendeels de prullenbak in, meeste coronamaatregelen verdwijnen