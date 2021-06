Melkkoe of noodzaak? Leiden breidt betaald parkeren flink uit

Het uitbreiden van het gebied voor betaald parkeren past in een trend die al jaren aan de gang is. Vanuit het centrum breidde de betaalde zone langzaam maar zeker uit naar de buitenwijken van de stad. Het onderwerp ligt gevoelig, omdat zowel automobilisten als buurtbewoners en ondernemers de gevolgen direct merken in hun portemonnee. Het college van B&W heeft drie doelen voor ogen met het betaald parkeren: zorgen dat wijkbewoners hun auto weer kwijt kunnen, het vergroenen van wijken en het bouwen van huizen zonder dat de parkeerdruk toeneemt.

Hein Griffioen maakte de discussie mee in de wijk Vlietpoort. 'Wij kregen bij de vorige uitbreiding van het betaald parkeren de mogelijkheid van de gemeente om mee te doen', vertelt de voorzitter van de wijkvereniging. 'Dat hebben we aan de bewoners voorgelegd, en de reacties waren heel uiteenlopend.' De buurtvereniging heeft toen gezegd dat de wijk alleen mee zou doen als er een ruime meerderheid vóór zou zijn. 'Die was er niet, dus toen hebben we een aantal jaar uitstel gekregen.'

Nu is het wel zover en heeft een meerderheid van de wijk er vrede mee.

Twee groepen

De afgelopen tijd waren er in de wijk twee groepen te onderscheiden. Aan de ene kant stonden de bewoners en bedrijven die gemakkelijk bezoekers wilden ontvangen zonder ze op kosten te jagen. De invoering van betaald parkeren brengt immers het risico met zich mee dat klanten uitwijken naar bedrijven in een andere gemeente, waar ze wel gratis mogen staan.

Daartegenover stonden echter mensen die zagen dat het gratis parkeren in de Vlietwijk allerlei parkeerders lokte die niet in de wijk moesten zijn. 'Ik heb zelf ook een bedrijfje en daarvoor komen er wel eens groepen mensen naar mijn zaak', vertelt Griffioen. 'Dan vind ik het fijn als ze ruimte hebben om te parkeren. Dat ze daar een beetje voor moeten betalen is voor mij geen bezwaar, als er maar plek is.' Die plek was er de voorbije jaren nauwelijks, dus hij kijkt uit naar de invoering van het betaald parkeren.

'Melkkoe van de gemeente'

Toch denken veel mensen daar anders over. In de Leidse gemeenteraad ziet Joost Bleijie, fractievoorzitter van het CDA, het betaald parkeren vooral als een melkkoe. 'Laat u niets wijsmaken beste Leidenaren!', twittert hij. 'Het uitbreiden van betaald parkeren heeft niets te maken met een autoluwe stad of meer groen! Het is een manier om u extra te laten betalen voor gemeentelijk beleid en de tekorten. U bent weer eens de melkkoe.'

Hij is zeker niet de enige in de stad die zich druk maakt over betaald parkeren. Ondernemers zijn bijvoorbeeld bang dat hun klanten sneller wegblijven als ze moeten gaan betalen voor het parkeren. Kapster Nazanin Nouri bij het Diamantplein in de Mors bijvoorbeeld. Zij wist überhaupt nog niet dat in haar wijk ook betaald parkeren zal worden ingevoerd.

'Eerder uitbreiding succesvol'

Wethouder Ashley North (GroenLinks) laat via zijn woordvoerder weten dat de eerdere uitbreiding van het betaald parkeren in 2016 succesvol was. Er werd niet meer scheef geparkeerd en de leefbaarheid in de wijken verbeterde. Wijkbewoners vinden makkelijker een plekje om hun auto te parkeren en tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte op straat. Die ruimte gebruikt de gemeente om bomen en planten neer te zetten.

De gemeente investeert de inkomsten uit betaald parkeren opnieuw in de duurzame bereikbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld in goede garages voor auto- én fietsparkeren en ook in het stimuleren van duurzame alternatieven voor de auto. Zoals bijvoorbeeld goede infrastructuur voor de fiets, het OV en elektrisch (deel)vervoer.

LEES OOK: Gratis parkeren verleden tijd in aantal wijken in Leiden