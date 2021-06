Coronavirus: Aantal prikken stijgt tot 14 miljoen

Minder dan zeshonderd nieuwe coronagevallen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn maar 585 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 1 september, toen de tweede golf langzaam begon aan te zwellen.

Door het lage aantal meldingen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daalt ook het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen zijn 6049 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat komt neer op 864 per dag en ook dat is het laagste peil in negen maanden tijd.

Minister De Jonge: aantal prikken stijgt tot 14 miljoen

Nederland heeft inmiddels 14 miljoen prikken tegen het coronavirus gezet, maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag bekend. Dit zijn zowel eerste inentingen als herhaalvaccinaties.

De 13 miljoenste prik was vijf dagen geleden, de 12 miljoenste prik vier dagen daarvoor. De stijging betekent dat er zo'n 200.000 mensen per dag worden gevaccineerd. Dat is iets lager dan het tempo van vorige weken. Dat was ook al verwacht.

Het coronadashboard van de overheid meldt dat per minuut zo'n 291 mensen worden gevaccineerd. Volgens de planning moeten alle volwassenen die dat willen half juli ten minste een eerste dosis hebben gekregen.

Meer doden na ongevallen door minder opnamen op ic

Van de 80.000 mensen die in 2020 na een ongeval in het ziekenhuis werden opgenomen, zijn er circa 400 meer overleden dan in 2018 en 2019. Het aantal sterfgevallen steeg van 2,4 naar 2,9 procent, melden de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). Onderzoeksleider Michel Wouters neemt aan dat dit komt doordat er, als gevolg van de coronacrisis, minder mensen met mild tot ernstig hersenletsel op de intensive care zijn opgenomen.

Ook bij andere spoedeisende zaken lijkt de crisis gevolgen te hebben gehad. 'We zien in de eerste golf een afname van bijvoorbeeld 20 procent minder acute trauma opnames, tot 15 procent minder behandelingen voor hartinfarcten, 9 procent minder patiënten met een herseninfarct en 24 procent minder spoedoperaties bij een gebarsten aneurysma van de buikslagader', zegt Bas van Bussel, bestuurslid van Nationale Intensive Care Evaluatie en intensivist.

De zorg die wel werd geleverd, was ondanks alle druk goed, wordt geconstateerd. 'We zien over het algemeen geen stijging in complicaties of overlijden aan complicaties. Een grote prestatie van het ziekenhuispersoneel in Nederland.'

Herstel luchtverkeer zet door

Doordat mensen weer vaker in het vliegtuig stappen voor een zomervakantie, zet het herstel in de Europese luchtvaart verder door. Volgens cijfers van de Europese luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol was het aantal vluchten vorige week meer dan de helft van de vergelijkbare week van 2019, dus voor het uitbreken van de coronapandemie.

Vorige week vrijdag was er volgens Eurocontrol een piek te zien in het netwerk van de luchtverkeersleiding, met 19.826 vluchten. Dat is het hoogste niveau sinds maart 2020, vlak voordat de reisindustrie plat kwam te liggen door de lockdowns beperkingen in Europese landen. Het zal nog wel zeker een tijd duren voordat het vliegverkeer in het Europese luchtruim volledig hersteld is. In het meest optimistische scenario denkt Eurocontrol dat het verkeer tegen het einde van dit jaar op 79 procent van het niveau van 2019 zal liggen.

Maximaal 10.000 toeschouwers per wedstrijd bij Olympische Spelen

Deze zomer zijn bij de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio per wedstrijd maximaal 10.000 toeschouwers welkom. Dat heeft het organisatiecomité van de Spelen vandaag besloten. Het gaat dan alleen om Japans publiek.

Lange tijd was er discussie of er überhaupt publiek aanwezig mag zijn. Gisteren adviseerde een groep artsen nog om géén publiek toe te laten, omdat toeschouwers bij het evenement kunnen leiden tot een oplopend aantal coronabesmettingen.

Maar de organisatie wil er toch publiek bij hebben. Het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen in Japan neemt de afgelopen weken gestaag af. De Japanners zien het vanwege het coronavirus alleen niet zitten om toeschouwers vanuit de hele wereld te ontvangen op het mondiale sportevenement.

GGD testte 6,7 miljoen mensen op corona: vooral veel leerkrachten

De GGD heeft in de periode van 1 augustus vorig jaar tot april dit jaar 11,3 miljoen coronatesten afgenomen bij 6,7 miljoen mensen. Dat blijkt uit cijfer van het CBS. Jongeren (12 tot 25 jaar) lieten zich het meest testen, ouderen het minst. Zo'n 38 procent van de Nederlandse bevolking heeft zich in deze periode ten minste een keer laten testen op het coronavirus. Bijna 60 procent van de mensen deed dat één keer, 24,5 procent testte twee keer en bijna 16 procent testte drie keer of vaker.

Van alle bij de GGD geteste personen in deze periode heeft 17 procent minstens één keer een positieve testuitslag gekregen. Mensen met een baan lieten zich vaker testen (48 procent) dan mensen met een bijstandsuitkering (24 procent) of die met pensioen zijn (20 procent). Mensen die in het onderwijs werken, stonden het vaakst in de rij bij de coronateststraat.

Het CBS zegt dat de GGD-data niet het volledige beeld geven. Testen kan namelijk ook op andere plekken; in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, bij de huisarts, via de werkgever of in commerciële teststraten.

Ruim 40 procent van de Nederlanders is meer gaan bewegen sinds de coronacrisis

De meeste mensen (80 procent) willen dit gezonde gedrag volhouden, ook als de coronamaatregelen worden afgeschaft. Vooral wandelen (86 procent) en fietsen (55 procent) zijn populaire activiteiten, maar ook telt Nederland sinds de coronacrisis meer hardlopers en skeeleraars. Dat blijkt uit onderzoek van de Hersenstichting onder ruim duizend Nederlanders.

Bij een vijfde van de Nederlanders is het ook het slaapgedrag veranderd. Zo'n 12 procent zegt langer te slapen dan vóór de crisis. Daar staat tegenover dat mensen minder goed slapen. Dat kan volgens de stichting bijvoorbeeld komen doordat mensen 's avonds liggen te piekeren omdat ze zich zorgen maken over de toekomst.

Burgemeesters vergaderen, maar niet meer alleen over corona

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen vandaag opnieuw bijeen voor een vergadering, maar die zal niet meer alleen over corona gaan. Volgens een woordvoerster is de coronacrisis slechts één van de onderwerpen op de agenda. Het beraad praat tijdens deze reguliere vergadering ook over andere onderwerpen die de veiligheidsregio's aangaan.

Er is volgens de burgemeesters op dit moment geen aanleiding om een hele bijeenkomst te besteden aan corona. Het beraad bespreekt wel de voortgang van de maatregelen nu er al veel versoepelingen zijn. De burgemeesters blikken ook vooruit naar de zomerperiode als er nog verder wordt afgeschaald. En naar het invoeren van weer strengere beperkingen in die tijd, als dat nodig zou zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het overleg.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.