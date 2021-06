Coronavirus: GGD testte 6,7 miljoen mensen op corona

GGD testte 6,7 miljoen mensen op corona: vooral veel leerkrachten

De GGD heeft in de periode van 1 augustus vorig jaar tot april dit jaar 11,3 miljoen coronatesten afgenomen bij 6,7 miljoen mensen. Dat blijkt uit cijfer van het CBS. Jongeren (12 tot 25 jaar) lieten zich het meest testen, ouderen het minst. Zo'n 38 procent van de Nederlandse bevolking heeft zich in deze periode ten minste een keer laten testen op het coronavirus. Bijna 60 procent van de mensen deed dat één keer, 24,5 procent testte twee keer en bijna 16 procent testte drie keer of vaker.

Van alle bij de GGD geteste personen in deze periode heeft 17 procent minstens één keer een positieve testuitslag gekregen. Mensen met een baan lieten zich vaker testen (48 procent) dan mensen met een bijstandsuitkering (24 procent) of die met pensioen zijn (20 procent). Mensen die in het onderwijs werken, stonden het vaakst in de rij bij de coronateststraat.

Het CBS zegt dat de GGD-data niet het volledige beeld geven. Testen kan namelijk ook op andere plekken; in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, bij de huisarts, via de werkgever of in commerciële teststraten.

Ruim 40 procent van de Nederlanders is meer gaan bewegen sinds de coronacrisis

De meeste mensen (80 procent) willen dit gezonde gedrag volhouden, ook als de coronamaatregelen worden afgeschaft. Vooral wandelen (86 procent) en fietsen (55 procent) zijn populaire activiteiten, maar ook telt Nederland sinds de coronacrisis meer hardlopers en skeeleraars. Dat blijkt uit onderzoek van de Hersenstichting onder ruim duizend Nederlanders.

Bij een vijfde van de Nederlanders is het ook het slaapgedrag veranderd. Zo'n 12 procent zegt langer te slapen dan vóór de crisis. Daar staat tegenover dat mensen minder goed slapen. Dat kan volgens de stichting bijvoorbeeld komen doordat mensen 's avonds liggen te piekeren omdat ze zich zorgen maken over de toekomst.

Burgemeesters vergaderen, maar niet meer alleen over corona

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen vandaag opnieuw bijeen voor een vergadering, maar die zal niet meer alleen over corona gaan. Volgens een woordvoerster is de coronacrisis slechts één van de onderwerpen op de agenda. Het beraad praat tijdens deze reguliere vergadering ook over andere onderwerpen die de veiligheidsregio's aangaan.

Er is volgens de burgemeesters op dit moment geen aanleiding om een hele bijeenkomst te besteden aan corona. Het beraad bespreekt wel de voortgang van de maatregelen nu er al veel versoepelingen zijn. De burgemeesters blikken ook vooruit naar de zomerperiode als er nog verder wordt afgeschaald. En naar het invoeren van weer strengere beperkingen in die tijd, als dat nodig zou zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het overleg.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.