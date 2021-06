Coronavirus: risiconiveau van zeer ernstig naar ernstig bijgesteld

Dinsdag is een eerste geval vastgesteld van een ernstige bijwerking met het Janssen-vaccin. Het gaat om trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Volg hier het coronanieuws van dinsdag 22 juni.

Risiconiveau van zeer ernstig naar ernstig bijgesteld

Het risiconiveau voor de regio Haaglanden is dinsdag naar beneden bijgesteld, nu het aantal coronagevallen blijft dalen. Het niveau is bijgesteld van zeer ernstig naar ernstig. Ook in de rest van Nederland is het niveau bijgesteld. In totaal staan achttien regio's op zorgelijk. In vijf regio's is de situatie nog ernstig, twee regio's zijn bijgesteld naar niveau waakzaam.

Een paar weken geleden stond het hele land nog als zeer ernstig op het coronadashboard van de overheid. Iedere twee weken wordt het niveau per regio opnieuw vastgesteld, op basis van het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames.

Kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar uitgenodigd voor coronaprik

Kinderen tussen de 12 en 17 jaar die ieder jaar worden uitgenodigd voor de griepprik, en jongeren met het syndroom van Down, kunnen vanaf nu een vaccinatieafspraak bij de GGD maken. In totaal worden er zo’n zestig- tot honderdduizend jongeren uitgenodigd, zegt het RIVM.

Ook jongeren met kanker krijgen binnenkort een uitnodiging. Zij kunnen half juli worden geprikt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.De gezondheidsraad adviseerde eerder de groep kwetsbare jongeren te vaccineren vanwege het verhoogde risico bij een coronabesmetting.

Deel gevaccineerden moet wachten op prikbewijs in app

Mensen die een vaccinatie hebben gehaald bij een huisarts of zorginstelling, kunnen vanaf 1 juli hun prikbewijs in de CoronaCheck-app zien. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu is het technisch niet haalbaar om de gegevens eerder in de app te zetten. Zorgverleners kunnen vanaf die dag de gegevens via een webportaal invullen. In totaal gaat het om 1,2 miljoen vaccinaties die nog niet verwerkt zijn.

Mensen die bij de GGD gevaccineerd zijn, kunnen mogelijk donderdag al het bewijs in de app zien. Wie volledig is ingeënt is kan vanaf 1 juli naar EU-landen reizen. Ook kan de app als bewijs op evenementen gebruikt worden.

Delta-variant coronavirus rukt op in Nederland

De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is ook in Nederland met een opmars bezig. Het RIVM verwacht dat de variant deze zomer de meest voorkomende coronavariant gaat zijn.

Op dit moment veroorzaakt de Delta-variant nog ongeveer 9 procent van het totaal aantal coronagevallen. Uit Amsterdams onderzoek blijkt dat vooral jongeren die in Spanje of Portugal het coronavirus hebben opgelopen, de Delta-variant kregen.

Het RIVM is niet bang dat de mutatie nu tot meer besmettingen gaat leiden, maar in het najaar kan dit wel een probleem worden. Zeker omdat nog niet iedereen in Nederland dan volledig is gevaccineerd.

Iets meer dan 700 nieuwe coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 724 mensen positief getest op het coronavirus. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat dit cijfer onder de duizend blijft.

In de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5714 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 816 per dag, het laagste niveau sinds begin september. Half mei, dus iets meer dan een maand geleden, waren er ongeveer 6000 positieve tests per dag.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Op dit moment worden er 462 mensen in het ziekenhuis behandeld. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer vier coronapatiënten per ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 22 september.

Brussel koopt 150 miljoen extra vaccins voor 2022

De Europese Commissie koopt namens de EU-landen 150 miljoen extra doses van het Moderna-vaccin. Die moeten in 2022 geleverd gaan worden en ook tegen nieuwe varianten beschermen. Ook gaan de vaccins gebruikt worden om kinderen te vaccineren en als opfris-vaccin voor extra bescherming na eerdere inentingen.

Landen kunnen zelf kiezen hoeveel van de vaccins ze graag zouden willen laten leveren. Dat hangt van de situatie op dat moment af. De bestelde doses kunnen ook worden doorverkocht of gedoneerd. De EU heeft al meer dan 300 miljoen doses van het Moderne-vaccin aangekocht.

Melding van trombose na prik Janssen

In Nederland is nu één geval vastgesteld van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na toediening van het Janssen-vaccin. Dat meldt het centrum voor bijwerkingen Lareb. Twee weken geleden waren er nog geen meldingen van de zeldzame bijwerking na een prik met Janssen.

In Nederland zijn er in totaal nu vier mensen overleden aan trombose, twee daarvan hadden vrijwel zeker deze bijwerking. Alle vier kregen de prik met AstraZeneca. Volgens Lareb zijn er nog 14 gevallen bekend geworden waar de bijwerking heeft voorgedaan met het AstraZeneca-vaccin.

Oproep tot dragen mondkapjes in ov

Reizigersorganisatie Rover roept reizigers in het openbaar vervoer op om zolang dat verplicht is een mondkapje te blijven dragen in trein, bus, tram en metro. De organisatie ziet dat steeds minder mensen dit doen.

De mondkapjesplicht wordt op 26 juni versoepeld, maar in het ov blijft het verplicht om een mondneusmasker te dragen. 'Steeds meer mensen denken dat het niet nodig is, maar juist nu het drukker wordt, moeten we mondkapjes blijven dragen', zegt een woordvoerder van Rover.

Bij Rover zijn nog niet enorm veel klachten binnengekomen over medereizigers zonder mondkapje, maar de woordvoerder sluit niet dat dat er nog meer klachten binnenkomen.

Kleine kans op besmetting in vliegtuig

De kans dat je in een vliegtuig corona oploopt is erg klein. Dat heeft het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum samen met het RIVM onderzocht. Er zijn maatregelen om te voorkomen dat een besmettelijke passagier aan boord van het vliegtuig komt. Mocht dit toch gebeuren, dan lopen alleen de passagiers die binnen 3 rijen zitten van de besmette passagier risico. En ook dan is het volgens het NLR een relatief laag risico.

Om aan boord te komen van een vliegtuig heb je een gezondheidsverklaring nodig en moet je een negatieve testuitslag kunnen laten zien. Volgens het NLR loop je in een ongeventileerde ruimte van dezelfde afmeting meer risico dan in een vliegtuig. Ook het dragen van een mondkapje helpt daarbij. Er wordt in het onderzoek vanuit gegaan dat iedere passagier gewoon een mondkapje draagt.

Vertrouwen consumenten weer op niveau van voor de crisis

Het vertrouwen dat Nederlandse consumenten in de economie hebben is weer op het niveau van voor de coronacrisis, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De index waarmee het consumentenvertrouwen wordt gemeten steeg uit boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, namelijk min 3. In mei lag het dat nog op min 9. Ook de koopbereidheid is weer toegenomen tot het niveau van voor corona.

Volgens het CBS waren consumenten in juni minder negatief over toekomstige werkloosheid dan een maand eerder. Daarnaast oordeelden consumenten positiever over de financiële situatie van de afgelopen en komende twaalf maanden.

Onderzoek beoordeelt herstel familiebedrijven na coronacrisis

Dinsdag publiceren De Erasmus Universiteit Rotterdam, BDO Accountants en Adviseurs en de Rabobank een jaarlijks onderzoek naar familiebedrijven. Daarbij wordt gekeken hoe familiebedrijven zich herstellen tijdens de coronacrisis ten opzichte van niet-familiebedrijven. Zo hopen de onderzoekers houvast te kunnen bieden aan familiebedrijven die nu nog in crisis zitten.

Dat is belangrijk, omdat familiebedrijven een belangrijke werkgever zijn in Nederland. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in Nederland zo'n 270.000 familiebedrijven die bij elkaar goed zijn voor bijna 2,5 miljoen banen en ongeveer 400 miljard euro aan omzet per jaar.

Minister De Jonge: aantal prikken stijgt tot 14 miljoen

Nederland heeft inmiddels 14 miljoen prikken tegen het coronavirus gezet, maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag bekend. Dit zijn zowel eerste inentingen als herhaalvaccinaties.

De 13 miljoenste prik was vijf dagen geleden, de 12 miljoenste prik vier dagen daarvoor. De stijging betekent dat er zo'n 200.000 mensen per dag worden gevaccineerd. Dat is iets lager dan het tempo van vorige weken. Dat was ook al verwacht.

Het coronadashboard van de overheid meldt dat per minuut zo'n 291 mensen worden gevaccineerd. Volgens de planning moeten alle volwassenen die dat willen half juli ten minste een eerste dosis hebben gekregen.

