Coronavirus: Afsprakennummer Janssen onbereikbaar door vele bellers

Voor het eerst is het mogelijk om zelf te kiezen met welk vaccin je wordt geprikt. De GGD heeft daarvoor een speciaal telefoonnummer in gebruik genomen. Volg hier het coronanieuws van woensdag 23 juni.

'Covid-19 was vorig jaar meest gemelde beroepsziekte'

Covid-19 was in 2020 de meest gemelde beroepsziekte, schrijft het Amsterdam UMC woensdag. Per 100.000 werknemers zijn naar schatting 128 mensen op het werk besmet geraakt met het coronavirus.

In 2020 werden er 1918 meldingen van Covid-19 gedaan door 231 bedrijfsartsen. 48 procent van die meldingen kwam van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Bij ruim de helft van alle meldingen had de medewerker in kwestie op werk onbeschermd contact gehad met een besmet persoon.

Het totale aantal meldingen van beroepsziekten was 4856, gemeld door 738 bedrijfsartsen. De meeste meldingen van beroepsziekten worden gedaan in de gezondheidszorg, overheidswerk, industrie, bouw en onderwijs.

Afsprakennummer Janssen onbereikbaar door vele bellers

Mensen kunnen momenteel niet bellen met het speciale telefoonnummer voor prikafspraken met het coronavaccin van Janssen. Dat nummer, 0800-1295, is door 'extreem grote belangstelling' niet bereikbaar. Alle lijnen liggen plat, zegt de organisatie GGD GHOR Nederland.

Het nummer was sinds 10.00 uur in de lucht. In de eerste paar minuten waren er '70.000 belpogingen', zegt de GGD. Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden het algemene afsprakennummer 0800 7070, waardoor het ook bij dat callcenter heel druk werd. GGD GHOR Nederland vraagt mensen om voorlopig niet naar het speciale telefoonnummer te bellen. 'Alleen dan kunnen we terug in de lucht komen', aldus een woordvoerster.

Ook bij het algemene nummer voor het maken van prikafspraken was het woensdagochtend druk en liggen de lijnen plat. De GGD GHOR roept daarom op om online een afspraak voor een coronatest of -vaccinatie te maken.

Nederlanders mogen weer op vakantie naar Frankrijk en Griekenland

Nederlanders kunnen met ingang van donderdag weer op vakantie naar Frankrijk, Griekenland en België. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel vanwege de gunstige coronacijfers, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Behalve naar deze drie bestemmingen worden ook reizen naar Estland, de regio Sjeverna Hrvatska in Kroatië, Litouwen en Slovenië niet langer afgeraden.

Vanwege de zorgwekkende Delta-variant wordt het reisadvies voor de Portugese hoofdstad Lissabon donderdag oranje: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Reizigers uit Lissabon moeten vanaf dan een negatieve test laten zien als ze naar Nederland terugkeren en bij aankomst in Nederland moeten ze in quarantaine. De rest van Portugal en de Azoren en Madeira blijven geel. Het reisadvies voor Spanje blijft oranje. Hoewel de coronacijfers in dat land langzaam verbeteren, zijn ze volgens het ministerie nog niet goed genoeg.

Het positieve reisadvies voor België geldt niet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Griekenland staat Athene nog niet op geel. Het ministerie wijst er op dat er ondanks het gele reisadvies er nog wel andere reisbeperkingen of andere maatregelen gelden die gevolgen kunnen hebben voor een reis. Het reisadvies voor de Verenigde Staten gaat bijvoorbeeld ook naar geel, maar het land staat geen vakantiereizen toe.

Eerste keuzeprikken met Janssen mogelijk

Voor het eerst mogen mensen in heel Nederland zelf kiezen welk coronavaccin ze krijgen. Vanaf woensdag 23 juni kan iedereen die wil een afspraak maken voor een prik met het Janssen-vaccin. De GGD heeft daarvoor nu een speciaal telefoonnummer in gebruik genomen. Mensen die al een afspraak hebben staan voor een prik met een ander vaccin, kunnen het nummer bellen om de afspraak om te laten zetten.

De eerste keuzeprikken met het Janssen-vaccin worden naar verwacht vrijdag gezet. Voor nu is de voorraad nog beperkt, en is er in de regio maar één locatie beschikbaar om de prik te laten zetten. De eerste twee weken kunnen maximaal 200.000 mensen een prik halen. Hoeveel mensen daarna aan de beurt komen, hangt af van het geleverde aantal doses vaccin.

Meeste bedrijven komen zonder lening door coronacrisis

Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven hoefde tijdens de coronacrisis geen leningen af te sluiten of investeerders aan te trekken om te overleven, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel vroeg een kwart van de ondervraagde horeca-ondernemingen exta geld aan om aan betalingsverplichtingen te voldoen, meer dan elke andere ondervraagde sector. Daarnaast heeft nog eens een achtste van hen geld nodig, maar kan dit niet krijgen.

Ook binnen de andere sectoren die zwaar te lijden hebben gehad onder de coronabeperkingen, zoals cultuur, sport en recreatie, gaven bedrijven aan dat het betalen van rekeningen de belangrijkste reden was voor het lenen van geld.

