Coronavirus: 154.000 prikafspraken gemaakt voor Janssen-vaccin

Nederland gaat zaterdag verder van het slot af. Bijna alle coronamaatregelen komen dan te vervallen. Wel moeten we dan nog steeds anderhalve meter afstand houden. De Tweede Kamer praat donderdag over deze versoepelingen. Dat en meer in het coronablog van donderdag 24 juni.

Tot nu toe 154.000 prikafspraken gemaakt voor Janssen-vaccin

Ongeveer 154.000 mensen hebben inmiddels een afspraak weten te maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Dat betekent dat zo'n 76.000 mensen op donderdag een datum hebben geprikt, tegen circa 78.000 op woensdag. Het is de tweede dag dat mensen kunnen bellen met het speciale telefoonnummer 0800-1295.

Op woensdag kreeg het callcenter 5,3 miljoen telefoontjes van ongeveer 222.000 bellers. Dat betekent dat de gemiddelde beller meer dan twintig pogingen deed om het callcenter aan de lijn te krijgen. Op donderdag was het aanzienlijk rustiger. Er kwamen 606.000 telefoontjes van 103.000 mensen. De bellers deden gemiddeld dus nog maar zes pogingen om een afspraak te maken bij een van de 3500 callcentermedewerkers.

Er zijn vooralsnog 200.000 prikken te vergeven. Dat betekent dat er nu nog plek is voor ongeveer 46.000 mensen. Als alle afspraken zijn volgeboekt, komen de mensen die daarna bellen op een wachtlijst. Als Janssen nieuwe doses heeft geleverd, krijgen ze een sms dat ze alsnog een afspraak kunnen maken. Het is niet bekend hoelang ze moeten wachten en daarom raadt de GGD mensen aan om in elk geval een afspraak te maken voor een ander vaccin, zodat ze in elk geval zeker weten dat ze een middel toegediend krijgen.

Minder dan 400 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald tot onder de 400. Voor het eerst sinds 20 september zit het aantal onder die grens. Ziekenhuizen behandelen nu 392 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat betekent dat het gemiddelde ziekenhuis nog drie tot vier coronapatiënten onder behandeling heeft.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 234 mensen die het virus onder de leden hebben. Dat zijn er 21 minder dan op woensdag. In de afgelopen week zijn meer dan honderd bedden op die afdelingen vrijgekomen. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met twaalf naar 158. Op die zalen zijn in de afgelopen week zo'n zeventig bedden vrijgekomen.

Ziekenhuizen hoeven de laatste weken steeds minder nieuwe coronapatiënten op te nemen. In de afgelopen 24 uur belandden slechts twaalf mensen vanwege Covid-19 op een verpleegafdeling of ic. Dat is het laagste aantal sinds oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van gegevens daarover.

Van die twaalf nieuwe patiënten was slechts één persoon er zo slecht aan toe dat hij of zij op een intensive care moest worden opgenomen, en ook zo'n laag aantal is niet eerder voorgekomen bij het LCPS. Volgens de gegevens van Stichting NICE, die verder teruggaan, waren in augustus vorig jaar voor het laatst zo weinig nieuwe opnames op de ic's.

Opnieuw grote drukte aan Janssen-telefoon

Alweer duizenden mensen hebben sinds donderdag 08.00 uur het speciale telefoonnummer gebeld voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Het is ontzettend druk, aldus de GGD, maar de lijn ligt niet plat. Er worden volop afspraken gemaakt, aldus een woordvoerster. Het nummer, 0800-1295, was woensdag nauwelijks bereikbaar door de grote belangstelling. Ook nu moeten mensen waarschijnlijk soms meerdere pogingen doen om contact te krijgen.

Het is woensdag, de eerste dag dat het kon, 78.000 mensen gelukt een afspraak te maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Het telefoonnummer kreeg 5,3 miljoen telefoontjes van 222.000 bellers. Dat betekent dat de gemiddelde beller ruim twintig keer heeft geprobeerd een medewerker van het callcenter aan de lijn te krijgen.

De eerste mensen die een afspraak hebben gemaakt, worden vrijdag gevaccineerd. Met die ene prik zijn ze klaar. Met andere vaccins hebben mensen twee inentingen nodig.

Minder contact met huisarts rond zwangerschap tijdens pandemie

Zwangere vrouwen en vrouwen die pas zijn bevallen van een baby, hebben tijdens de coronapandemie aanmerkelijk minder contact gehad met de huisarts dan voordat het virus Nederland bereikte. Als ze wel contact hadden met de huisarts, ging het vaker om psychische klachten dan een jaar eerder, meldt onderzoeksinstituut Nivel. De onderzoekers durven nog niet te zeggen wat precies de gevolgen zijn van het verminderde huisartsbezoek.

In Noord-Nederland lag het aantal contacten met de huisartsenpraktijk tussen februari en eind september vorig jaar 22 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. 'Deze verandering kan komen doordat zwangeren en pas bevallen vrouwen zorg mijden uit angst voor een coronabesmetting', schrijven de onderzoekers. Het zou ook kunnen dat de vrouwen om wie het gaat vaker direct contact zochten met verloskundigen of gynaecologen. Contacten met de huisarts verliepen veel vaker telefonisch dan fysiek.

Kleine reisondernemers willen TVL-steun bij rechter afdwingen

Een groep kleine reisondernemers wil via de rechter afdwingen dat zij alsnog recht krijgt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid. Terwijl bij sommige andere branches er een uitzondering is gemaakt, krijgen reisorganisatoren die coronasubsidie niet als ze kantoor aan huis hebben en hun kantoor geen eigen voordeur heeft.

De reisorganisatoren menen dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dat wettelijke startpunt schrijft voor dat mensen en bedrijven in gelijke gevallen hetzelfde moeten worden behandeld.

Behalve de TVL willen de kleine reisondernemers ook in aanmerking komen voor de compensatie van de annuleringsschade die daaraan gekoppeld is. Door Europese regels zijn bedrijven die reizen organiseren verantwoordelijk voor het schadeloos stellen van consumenten bij annulering, ook als zij zelf geen geld terugzien vanuit het buitenland. Vanwege de massale annuleringen tijdens de coronacrisis heeft deze regel kleine bedrijven veel geld gekost.

Vaccinatiebewijzen beschikbaar in CoronaCheck-app

Wie is gevaccineerd, kan vanaf donderdag een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app laden. Daartoe moeten gebruikers van de app een update installeren, die vanaf donderdagochtend beschikbaar zal zijn in de verschillende appstores.

In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad.

De andere code is vanaf 1 juli bruikbaar voor reizen naar EU-landen. Die code kan al worden geladen na één vaccinatie, maar in veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen, of moet er na de laatste prik zelfs nog een aantal weken gewacht worden. Reizigers moeten volgens het ministerie van Volksgezondheid dan ook zelf goed opletten welke eisen het land van bestemming stelt aan het vaccinatiebewijs.

Mensen die in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad, kunnen vanaf 1 juli het zogenoemde 'herstelbewijs' in de CoronaCheck-app laden. Wie nog geen vaccinatie heeft gehad en ook niet in aanmerking komt voor een herstelbewijs kan de app ook gebruiken voor buitenlandse reizen door een coronatest te doen.

Koersen op Duindigt zondag met publiek

Door de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen mag renbaan Duindigt zondag voor het eerst dit jaar weer publiek toelaten. Er staan zondag tien koersen op het programma in Wassenaar. Bezoekers die naar de paardenraces komen hoeven zich niet vooraf te laten testen. Wel moeten ze anderhalve meter afstand houden op het terrein.

Kamer bespreekt versoepelingen en oprukkende Delta-variant

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen die zaterdag ingaan. Bijna alle beperkingen gaan van tafel vanwege het dalende aantal besmettingen. Tegelijkertijd maken partijen zich zorgen over de oprukkende Delta-variant. Ze willen dat het demissionaire kabinet deze zomer alert blijft op de ontwikkelingen met het virus.

De Delta-variant, ook wel bekend als de Indiase variant, is ook in Nederland aan een opmars bezig, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Landelijk gaat het om 9 procent van het totale aantal coronagevallen. In Amsterdam heeft zelfs 40 procent van de mensen met een positieve coronatest inmiddels deze variant.

Partijen, waaronder de SP, dringen erop aan het bron- en contactonderzoek niet af te bouwen. Als er straks toch sprake blijkt van een nieuwe coronagolf, lopen de GGD'en anders achter de feiten aan. Verder moet er deze zomer veel geprikt worden, zodat veel mensen snel hun tweede coronaprik krijgen. D66 wil ook een teststraat op Schiphol weer in gebruik gaan nemen.

Nederland telt minder cafés door coronacrisis

De coronacrisis heeft duidelijk gevolgen gehad voor kleine cafés in Nederland. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal cafés vorig jaar met 3 procent gedaald tot minder dan 10.000. Het is voor het eerst sinds het statistiekbureau in 2007 met de metingen begon dat het aantal kroegen tot onder de 10.000 is gezakt. Met name kroegen met minder dan vijf werkzame personen kwamen volgens het CBS de crisis niet door.

Evengoed was er ook in crisisjaar 2020 sprake van een stijging van het totale aantal horecavestigingen. In totaal ging het om een stijging met 5 procent tot ruim 72.000 vestigingen. Tegenover een daling van het aantal cafés stond een toename van het aantal cateringbedrijven en kantines. Verder steeg het aantal bedrijven actief in de verhuur van vakantiehuisjes. Opvallend is dat ook het aantal restaurants en andere eetgelegenheden in het crisisjaar toenam.

Het CBS benadrukt dat het aantal horecavestigingen dat vorig jaar werd opgeheven voor het derde jaar op rij steeg. In totaal verdwenen er zo'n 5000. Daartegenover stond de oprichting van 7500 nieuwe vestigingen. Dat aantal was ook lager dan in het voorgaande jaar.

