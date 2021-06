Coronavirus: Miljoen mensen hebben vaccinatiebewijs aangemaakt

Nederland gaat zaterdag verder van het slot af. Bijna alle coronamaatregelen komen dan te vervallen. Wel moeten we dan nog steeds anderhalve meter afstand houden. Vrijdag krijgen de eerste mensen voor het eerst een vaccin van hun eigen keuze. Dat en meer in het coronablog van vrijdag 25 juni.

Miljoen mensen hebben vaccinatiebewijs aangemaakt

Een miljoen mensen hebben een vaccinatiebewijs aangemaakt in de app CoronaCheck. Ze kunnen daarmee vanaf dit weekend naar plekken waar een coronatoegangsbewijs voor nodig is. De enorme drukte sinds de lancering van de mogelijkheid in de app is volgens het ministerie van Volksgezondheid afgenomen.

Volgens het ministerie probeerden direct na de lancering zo'n half miljoen mensen per minuut in te loggen. In de avond zou dat zelfs zijn opgelopen naar een miljoen mensen per minuut. Om de systemen niet te zwaar te belasten was er echter een limiet gesteld van ongeveer 1500 inlogpogingen per minuut. Veruit de meesten kregen daarom een scherm te zien dat ze het later nog eens moesten proberen. De capaciteit is inmiddels verhoogd van 25 aanvragen naar 30 per seconde, ruim 100.000 per uur.

659 nieuwe coronabesmettingen

Bij het RIVM zijn 659 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 47 minder dan de dag ervoor. Dat betekent dat de daling van het aantal besmettingen doorzet.

Ook het gemiddelde aantal positieve coronatests daalt. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 675 positieve tests per dag geregistreerd, 34 procent minder dan de zeven dagen ervoor. Er liggen nu 363 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 147 op de IC's.

Bijna alle Janssen-vaccins ingepland

Inmiddels zijn er 172.000 prikafspraken gemaakt voor het Janssen-vaccin. Dat meldt overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Dat betekent dat er nog plek is voor 28.000 mensen, er zijn namelijk 200.000 prikken te vergeven.

De meeste afspraken zijn op woensdag gemaakt, toen het callcenter net open ging. Op vrijdag zijn er zo'n 18.000 vaccinaties ingepland. Als alle beschikbare afspraken zijn volgeboekt, komen mensen daarna op een wachtlijst terecht. Zodra Janssen nieuwe doses levert, komen ook zij aan de beurt.

Uitzendbureaus gaan duizenden Westlandse arbeidsmigranten laten prikken

Arbeidsmigranten die in Westland werken, krijgen de komende weken de mogelijkheid zich te laten vaccineren. Het gaat om ongeveer 13.000 werknemers die via hun uitzendbureau kunnen worden aangemeld.

Arbeidsmigranten zijn moeilijk te bereiken via de reguliere prikoproepen, terwijl ze wel recht hebben op een vaccin. Vaak zijn ze niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Westlandse uitzendbureaus, de gemeente Westland en GGD Haaglanden werken nu samen om toch met de groep in contact te komen, schrijft mediapartner WOS.

Technische problemen bij Testen voor Toegang

De wachttijden bij diverse teststraten door het land lopen op door een storing. Dat heeft Testen voor Toegang bekend gemaakt. Er zouden problemen zijn in het ICT-systeem, waardoor afspraken minder snel kunnen worden verwerkt.

Bij een aantal testlocaties wordt er vrijdag gedraaid op volle bezetting, daar kunnen de wachttijden sneller oplopen. Het is niet bekend of er mensen worden weggestuurd.

Storing in CoronaCheck-app: na besmetting en prik nog geen vinkje

Door een storing in de CoronaCheck-app krijgen mensen die al een besmetting hebben doorgemaakt en daarna één prik hebben gehad momenteel geen groen vinkje te zien als ze hun vaccinatiebewijs in de app laden. Volgens coronaminister Hugo de Jonge wordt het probleem vrijdag nog opgelost.

Mensen die corona hebben gehad zijn in principe met één prik al volledig gevaccineerd. Als het vrijdag niet lukt om een groen vinkje in de app te krijgen, moet je het volgens De Jonge 'gewoon morgen nog eens proberen. We zijn daar vandaag mee bezig en ik verwacht ook wel dat het vandaag wordt opgelost.'

Het gaat volgens de minister om een opstartprobleem. 'Als je met zo'n ongelofelijk groot project start, waarbij zoveel systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden, dan kunnen er dingen als je net begint nog niet helemaal lukken.' Om te zorgen dat de servers achter de app niet overbelast raken, kan een beperkt aantal mensen per dag het vaccinatiebewijs in de app laden.

Meer bezoekers welkom in Tweede Kamer na versoepelingen

De Tweede Kamer ontvangt vanaf volgende week weer meer bezoekers. Het is dan op alle vergaderdagen (dinsdag, woensdag en donderdag) mogelijk om debatten in de plenaire zaal bij te wonen. Nu kan dat in verband met de coronamaatregelen alleen op woensdag.

Het versoepelde regime geldt nog voor twee weken, aangezien na donderdag 8 juli het zomerreces begint. Dan verhuist de hele Tweede Kamer tijdelijk naar een vervangende locatie omdat het Binnenhof de komende jaren wordt gerenoveerd.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil juist in verband met die verhuizing 'zoveel mogelijk mensen de kans geven een laatste bezoek te brengen aan het Binnenhof'. Bezoekers moeten van tevoren reserveren. Per tijdsblok van twee uur mogen dertig mensen plaatsnemen op de publieke tribune.

Speciale voorlichting Rutgers voor 'summer of love' na corona

Het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers geeft samen met andere partijen speciale onlinevoorlichting met het oog op de komende 'summer of love', zoals het centrum het noemt. Nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld kunnen jongeren weer flirten en feesten, aldus Rutgers. 'Maar…. hoe ging dat ook alweer?" De campagne moet jongeren op weg helpen naar een "leuke, sexy en veilige zomer.'

De coronacrisis heeft jongeren belemmerd in hun relationele en seksuele ontwikkeling, wees onderzoek volgens Rutgers in februari uit. Het aantal jongeren dat dates had, daalde van 51 procent voor corona naar 21 procent tijdens de tweede lockdown.

Jongeren hadden minder mogelijkheden om te experimenteren en te genieten van seks, terwijl dat op deze leeftijd belangrijk is, aldus het kenniscentrum. 'Met de zogenoemde summer of love op komst is het hoog tijd dat we jongeren met gerichte activiteiten versterken en hun geheugen opfrissen over hoe je het met elkaar leuk en veilig houdt.'

Eerste mensen krijgen zelfgekozen prik met vaccin Janssen

Voor het eerst krijgen mensen in heel Nederland op eigen verzoek een specifiek vaccin tegen het coronavirus. Tienduizenden mensen krijgen vanaf vrijdag het vaccin van Janssen toegediend, nadat ze daar een afspraak voor hebben gemaakt via een speciaal telefoonnummer, 0800-1295.

Er zijn voorlopig genoeg doses beschikbaar om ongeveer 200.000 mensen te vaccineren. Op woensdag en donderdag hebben 154.000 mensen een prikafspraak gemaakt, wat betekent dat er nog plek is voor zo'n 46.000 mensen. Als alle afspraken zijn volgeboekt, komen de mensen die daarna bellen op een wachtlijst. Zodra Janssen nieuwe doses heeft geleverd, krijgen ze een sms dat ze alsnog een afspraak kunnen maken. Het is niet bekend wanneer deze mensen aan de beurt komen.

In de Jaarbeurs in Utrecht is vrijdag een priknacht. Mensen kunnen van 21.00 uur 's avonds tot 01.00 uur 's nachts terecht voor een vaccinatie met Janssen. Een deejay draait muziek. Ook volgende week woensdag en donderdag zijn er priknachten.

Het speciale Janssen-nummer werd woensdag in gebruik genomen. Het werd al heel snel onbereikbaar, omdat te veel mensen tegelijk probeerden te bellen. Op de eerste dag lukte het uiteindelijk ongeveer 78.000 mensen om een afspraak te maken, maar er waren in totaal 5,3 miljoen telefoontjes van 222.000 bellers. Dat betekent dat de gemiddelde beller meer dan twintig keer probeerde om iemand aan de lijn te krijgen. Mensen die daar niet in slaagden, belden het algemene nummer voor prikafspraken, dat daardoor ook vastliep. Het gevolg daarvan was dat ook het telefoonnummer voor testafspraken onbereikbaar werd.

Het vaccin van Janssen is ontwikkeld in Leiden. Het is sinds april beschikbaar. De overheid besloot een paar weken geleden om geen nieuwe afspraken voor het vaccin in te plannen, omdat er een kleine kans is dat het middel tot een gevaarlijke bijwerking leidt. Het voordeel van het vaccin is wel dat mensen na één prik klaar zijn. Bij de andere middelen zijn twee inentingen nodig.

Experts vrezen problemen met drugsgebruik bij feestende jongeren

Verslavingsexperts vrezen dat als jongeren straks weer ongelimiteerd feest mogen vieren op festivals en in nachtclubs, ze te hard van stapel lopen met drugs. In het AD waarschuwen ze gebruikers om het rustig aan te doen.

'Iedereen heeft zich moeten inhouden en de behoefte om er lekker op uit te gaan moeten onderdrukken', zegt Daniëlle Ketelaars, preventiewerker van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. Maar volgens haar zullen feestvierders 'nog helemaal niet gewend zijn aan alle prikkels die op hen zullen afkomen' als ze mogelijk gaan overcompenseren met drank en drugs.

Daarvoor waarschuwt ook Ruben van Beek, psycholoog bij Trimbos, het kennisinstituut voor verslavingszorg. 'Ik denk dat veel mensen, even los van het drugsgebruik, flink moeten wennen aan alleen al het op een feest rondlopen. Het is een risico dat jongeren meteen al hun energie eruit willen knallen. De kans bestaat dat ze minder hebben gesport en daardoor een slechtere conditie hebben dan de laatste keer dat ze uit gingen. We hopen dat ze echt hun rust pakken, in plaats van dat ze nog een pilletje erbij nemen', zegt hij in de krant.

Coronakaart

