Coronavirus: Voor het eerst sinds september geen melding van sterfgevallen door corona

Grote rijen bij Testen voor Toegang-locatie aan De Werf in Den Haag

Honderden mensen stonden vrijdag in de rij bij testlocatie aan De Werf in Den Haag. De locatie wordt gebruikt voor Testen voor Toegang. Nu de kroegen en clubs weer volledig open mogen, moet iedereen zich verplicht laten testen om binnen te komen. De wachttijden liepen in sommige gevallen op tot wel anderhalf uur, meldt mediapartner Regio 15. De drukte was zo groot dat de politie met enige regelmaat langsreed om te controleren.

Bij De Werf vormden zich lange rijen | Foto: Regio15

Lees meer: Testen voor Toegang in Den Haag niet makkelijk bereikbaar: 'Heb een half uur in de tram gezeten'

Voor het eerst sinds september geen melding van sterfgevallen door corona

De afgelopen 24 uur zijn is bij het RIVM geen enkele melding binnengekomen van een sterfgeval door corona. De laatste keer dat dat gebeurde was op 7 september, ruim een halfjaar geleden. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend werden 569 meldingen gedaan van nieuwe coronabesmettingen. Dat ligt ruim onder het weekgemiddelde van 655 coronabesmettingen. Op vrijdag werden nog 654 besmettingen gemeld.

In vergelijking met vorige week zaterdag is de daling goed zichtbaar. Toen werden bij het RIVM nog bijna 700 positieve tests gemeld. De zaterdag ervoor waren dat er 1240, en de de zaterdag daarvoor 2160. Hiermee is Nederland weer op hetzelfde niveau als het begin van de tweede golf in september.

15 miljoenste prik is gezet, vaccinatiebereidheid op 87 procent

Op dit moment zijn ruim vijf miljoen mensen in Nederland volledig gevaccineerd en meer dan vier miljoen gedeeltelijk. De 15 miljoenste prek werd vandaag gezet, laat zorgminister Hugo de Jonge via twitter weten. Dat cijfer moet nog op het coronadashboard verschijnen, omdat de teller daar nog niet is bijgewerkt. Ook lijken steeds meer mensen bereid om zich te laten vaccineren. De vaccinatiebereidheid ligt volgens de minister op zo'n 87 procent.

Alphense dj in vol Paradiso

Een volle club met honderden feestende mensen dicht tegen elkaar aan. Het zijn beelden die we lange tijd niet gezien hebben, maar vrijdag- op zaterdagnacht was het weer zover in Paradiso in Amsterdam. Dj Reinier Zonneveld uit Alphen aan den Rijn mocht daar sinds lange tijd de zaal weer op z'n kop zetten. Het was de eerste clubnacht sinds 12 maart 2020.

Alphense dj Reinier Zonneveld in Paradiso | Foto: ANP

Nachtclubs willen zo snel mogelijk van toegangstesten af

Als het aan de nachtclubs licht dan vervallen de toegangstesten zo snel als mogelijk. Door de coronatestverplichting zullen jongeren mogelijk besluiten een clubavond te laten schieten of ze melden zich met het verkeerde toegangsbewijs aan de deur. Ook vragen de clubeigenaren zich af of er wel voldoende testcapaciteit is, zeker als straks ook het festivalseizoen weer losbarst.

Op dit moment kan een club alleen open als bezoekers een coronatoegangsbewijs hebben. Veel jongeren zullen zich er volgens Nachtbelang, de belangenvereniging van nachtclubs, niet bewust van zijn dat er een test nodig is van een speciale testlocatie. 'We sluiten niet uit dat er jongeren zijn die met negatieve test of vaccinatiebewijs gewoon toegang denken te kunnen krijgen', aldus de vereniging. Er zijn ook locaties waar je meer dan een half uur moet rijden om bij een aangewezen testlocatie te komen. Het is volgens Nachtbelang onzeker of alle bezoekers dat voor een clubavond over hebben.

'Het is oprecht een uitdaging om een bedrijfssector als deze weer zo snel op gang te krijgen midden in de zomer met veel concurrerende alternatieven voor je doelgroep', aldus Nachtbelang. De belangenvereniging verwacht dat de komende tijd steeds meer zaken zullen opengaan, mogelijk in de steden wat meer dan in de gebieden waar er minder testlocaties zijn.

Nog eens 175.000 Janssen-vaccins beschikbaar

Er zijn de komende weken nog eens 175.000 Janssen-vaccins beschikbaar voor mensen die liever deze prik krijgen dan het vaccin van Moderna of Pfizer. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Deze vaccins komen bovenop de 200.000 extra Janssen-vaccins die beschikbaar waren. Voor die eerste 'lading' zijn al veel afspraken ingepland.

Van de eerste 200.000 waren vrijdagavond nog zo'n 15.000 Janssen-vaccins over. Het vaccin is vooral populair omdat één prik genoeg is, terwijl mensen die Moderna en Pfizer krijgen, twee keer geprikt moeten worden voordat ze volledig gevaccineerd zijn. Het ministerie wijst wel op de betere bescherming van die laatste twee vaccins 'en de zeer zeldzame kans op een ernstige bijwerking van ernstige trombose in combinatie met lage bloedplaatjes bij het Janssen-vaccin op jongere leeftijd'.

'In juli bijna honderd festivals minder dan in 2019'

Ondanks de versoepelingen voor grote evenementen in juli, staan er nog niet heel veel festivals op de agenda. Dat laat de nieuwssite Festivalinfo weten aan het ANP. Er zijn bijna honderd festivals minder te bezoeken in juli dan in 2019. In totaal vinden er in juli 49 festivals plaats in Nederland volgens de hoofdredacteur van de Nederlandse nieuwssite over festivals. In juli 2019 waren dat er nog zo'n 146. De meeste festivals die niet doorgaan zijn naar 2022 verhuisd. Sommige zijn verplaatst naar later in de zomer of in het najaar.

Dat de meeste festivals nog niet door kunnen gaan is geen verrassing volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). 'We hebben lang moeten wachten op het garantiefonds. Als dat er eerder was geweest, hadden organisatoren eerder gedurfd om harde verplichtingen aan te gaan', vertelt hij. Zo komen sommige festivals in tijdnood met leveranciers strikken of krijgen ze niet op tijd de vergunningen rond met de gemeente of provincie. Bovendien is er her en der nog een flink tekort aan personeel, zegt Schans. 'Het is maatwerk. Als je het vergelijkt met een normaal jaar is 2021 dus inderdaad minder druk.'

Vanaf 30 juni mogen festivals weer doorgaan zonder grote beperkingen. Bezoekers hoeven geen mondkapje op en ook de anderhalve meter afstand kan worden losgelaten. Ze moeten zich wel vooraf laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Bij meerdaagse evenementen moet ook tussentijds getest worden.

'Scholen deden te weinig aan ventilatie vóór heropening'

Scholen hebben tijdens de lockdown te weinig gedaan om de ventilatie op orde te krijgen voor het moment dat ze weer open mochten. Ondanks dat scholen lang dicht waren in verband met de coronamaatregelen, en een coördinatieteam van de overheid scholen aanspoorde hun ventilatie te verbeteren, is er volgens de branchevereniging Binnenklimaat Nederland relatief weinig actie ondernomen. Ook zijn er opdrachten uitgesteld. Daardoor zou een grote achterstand met de installatie van deze systemen zijn ontstaan.

Voorzitter Wouter Wijma van Binnenklimaat Nederland vertelt dat zijn eigen ventilatiebedrijf Ned Air ongeveer dertig tot veertig procent meer verkoopt dan voorgaande jaren. Het aantal scholen dat van hem afneemt is iets groter geworden, maar niet veel. Volgens Wijma is er bij scholen te weinig daadkracht om betere ventilatie te verzorgen.

Tijdens de pandemie richtte onderwijsminister Arie Slob het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) op. Volgens dit team bleek twintig procent van de schoolgebouwen, oftewel ongeveer tweeduizend panden, niet of onvoldoende geventileerd. Wijma schat dat dit in werkelijkheid veertig tot vijftig procent van de schoolgebouwen betreft. Hij kijkt naar een ander eisenpakket dan die het LCVS aanhoudt. Hij had graag gezien dat scholen het thuisonderwijs als gelegenheid gebruikten om scholen van goede systemen te voorzien, maar dit bleef volgens hem uit. Precieze cijfers hierover heeft hij niet.

Testen voor Toegang in Den Haag niet makkelijk bereikbaar

De heropening van nachtclubs, discotheken en andere nachthorecagelegenheden zorgt ervoor dat het aantal toegangstesten fors toeneemt. In Den Haag moeten potentiële stappers naar de rand van de stad reizen voor deze speciale Testen voor Toegang-locatie. De Haagse VVD en verschillende ondernemers maken zich hier zorgen over.

Want, hoe groot is de toegangstestbereidheid van jongeren die bijvoorbeeld vijftien kilometer moeten fietsen voor een toegangstest? Lees hier meer.

Rutte: anderhalve meter is vanaf nu leidend

Er moet nog anderhalve meter afstand bewaard worden, maar verder kan bijna alles weer als vanouds. Deze zaterdag worden veel coronamaatregelen versoepeld. Zo lang mensen niet te dicht bij elkaar komen, zijn er nauwelijks nog regels van kracht. Alle publiek toegankelijke locaties mogen weer open, kondigde het kabinet vorige week aan. Om afstand te kunnen bewaren geldt er afhankelijk van het vloeroppervlak een maximaal aantal gasten. Als het niet mogelijk is om afstand te bewaren, zijn de regels strenger.

In het openbaar vervoer, de taxi, op stations en luchthavens geldt een mondkapjesplicht. Hetzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs. Nachtclubs mogen ook weer open, maar dan alleen als de aanwezigen een test- of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Overigens kunnen ook andere horecagelegenheden ervoor kiezen om alleen mensen binnen te laten met zo'n bewijs als ze de anderhalve meter willen loslaten. Dit alles binnen de reguliere openingstijden, die ook weer gelden voor de verkoop van alcohol in de winkel.

Thuis noch buiten gelden regels voor maximale groepsgroottes, er mogen weer amateursportwedstrijden gehouden worden en wie kan thuiswerken, hoeft dat nog maar de helft van de week te doen. Zingen, blazen en schreeuwen kan weer als vanouds. Evenementen waar een vergunning voor nodig is, moeten wachten tot woensdag voor ze weer van start kunnen.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.