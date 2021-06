Maurice Steijn stapt op bij NAC Breda na bedreigingen

In een verklaring schrijft NAC Breda: 'Wij staan voor de veiligheid van de mensen van de club, punt uit. Het is diep triest dat we in dit land zover zijn gekomen dat persoonlijke bedreigingen ertoe leiden dat mensen moeten besluiten om te stoppen. In dit geval Maurice, die niets anders heeft gedaan dan keihard werken om met NAC Breda te promoveren. Dit is een nederlaag voor iedereen en onacceptabel en onverteerbaar.'

Steijn zelf wilde niet weg bij de Brabantse club: 'Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen bereiken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC Breda kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld. Daarnaast wil ik niet dat vanwege mijn persoon binnen supportersgroepen wordt opgeroepen tot acties – dit kan ook de veiligheid van de samenleving in Breda aantasten. Het is heel triest allemaal. Gelukkig heb ik ook veel mooie berichten en steun gekregen van mensen en ik wil hen bedanken, deze geluiden waren echter in het debat rond de club helaas nooit te horen. Ik wens de club heel veel sterkte de komende tijd, en mijn jongens in het eerste alle succes!'

'Huis bewaakt'

Omroep Brabant meldde vrijdag dat het huis van Steijn wordt bewaakt en dat zijn kinderen tijdelijk niet thuis slapen, omdat supporters met verkeerde intenties hem wilden bezoeken. NAC Breda spreekt van 'maandenlange insinuaties, geruchten, laster en lekken via BN De Stem, fanwebsites en sociale media.' Volgens de club is er een 'negatieve sfeer gecreëerd, die vilein en giftig is.'

Steijn was vanaf juli vorig jaar trainer van de Brabantse club. NAC liep promotie naar de Eredivisie in het afgelopen seizoen mis doordat de finale van de play-offs werd verloren van NEC. Onlangs stapte ook technisch directeur Ton Lokhoff op bij de club, naar eigen zeggen omdat hij niet goed kon samenwerken met de technische staf.