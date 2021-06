Overnamekandidaat ADO woedend: 'Beter bod, maar directie heeft voorkeur voor andere partij'

Dit blijkt uit een verklaring die advocaat mr. B.J. den Besten namens Lentze en Maas heeft opgesteld. De twee investeerders opereren onder de naam Het Haags Collectief (HHC). Ze zijn met de Voorburgse ict-ondernemer Ad Nederlof van het concern VANAD in een onderhandelingsstrijd verwikkeld om de nieuwe eigenaar van ADO te worden.

Beide partijen overleggen hierover met herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger. Deze advocaat en curator is door de rechtbank benoemd om de club die in grote financiële problemen verkeert in veilig vaarwater te krijgen.

'Substantieel lager bod kennelijk geaccepteerd'

Tot woede van Het Haags Collectief valt desondanks volop in de wandelgangen te beluisteren dat de ADO-directie de voorkeur aan VANAD geeft, zoals AD Haagsche Courant dit weekend ook berichtte.

'De directie van ADO heeft kennelijk het substantieel lagere bod van VANAD geaccepteerd', schrijft advocaat Den Besten verbitterd. 'We spreken de hoop, maar niet het vertrouwen uit dat de directie van ADO de beslissing op juiste gronden en op correcte wijze heeft genomen.'

Tien miljoen euro

Den Besten en Het Haags Collectief plaatsen bij dit laatste grote vraagtekens. Lentze en Maas zijn volgens hun advocaat bereid om 'tenminste tien miljoen euro voor het hele pakket' op tafel te leggen. Het grootste deel is bedoeld om de huidige schuldenlast van ADO weg te werken en om voldoende werkkapitaal te creëren. Van het totaalbedrag is 2,5 miljoen euro bestemd voor de huidige Chinese eigenaar United Vansen International Sports (UVS).

Het bedrijf kan hiermee de 2 miljoen euro betalen die het nog aan ADO verschuldigd is. Zo vloeit het in de kas van de club. Tegelijkertijd houdt UVS er zelf een half miljoen aan over. Dit moet worden gezien als een geste naar de Chinese eigenaar: na de overname in januari 2015 heeft hij niet alleen vele miljoenen in ADO geïnvesteerd, maar ook verloren door, aldus Den Besten, 'het jarenlange wanbeleid binnen de club'. Volgens de advocaat heeft Het Haags Collectief vernomen dat concurrent VANAD aan UVS alleen de 2 miljoen wil betalen die de Chinese eigenaar nog aan ADO moet overmaken.

Snelle afwikkeling

In 'het belang van ADO' hechten Lentze en Maas aan een snelle afwikkeling met UVS, omdat daarmee een streep kan worden gezet onder de diverse rechtszaken die ADO en UVS inmiddels tegen elkaar voeren.

'Dat scheelt veel tijd, negatieve energie en nog meer geld', aldus Den Besten. Zij stelt dat 'de focus' op 'de toekomst van ADO' moet liggen. Ook om die reden is het volgens haar zaak om de kwestie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

