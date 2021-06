Speurneuzen zoeken in Noordwijkse bollenvelden met metaaldetectors naar oude schatten

Bijna honderd gelukszoekers kwamen zaterdag bij elkaar om in vijf bollenvelden in Noordwijk met metaaldetectors op zoek te gaan naar die ene speld in de hooiberg. Ze struinden over de bollenvelden gelegen aan 't Laantje, en sommigen hadden succes. Zo werden een zilveren theelepeltje en een kopje van Jan, een oude munt, gevonden.

De speurtocht is voor de deelnemers vooral een hobby, maar ze helpen er bijvoorbeeld ook de boeren een beetje mee. 'Dit ziet eruit als een zegeltje van een verpakking van het gewas dat ze hier normaal verbouwen', zegt één van de deelnemers terwijl hij het zegeltje uit de grond pakt. 'Als dit in de grond blijft zitten, dan zou de boer hier zijn messen op stuk kunnen maken. Zo ruimen wij de boel dus ook op.'

En in de bollenvelden is genoeg te vinden voor de speurneuzen. 'Wat ik van de landeigenaar begrepen heb en van zoekers die al vijftien jaar in deze streek zoeken, kan je hier vanaf de zevende eeuw tot aan de twintigste eeuw spullen vinden', zegt een ander. 'Dus dan heb je het over Friese sceatta's die je kan vinden, zilveren kopjes van Jan - dat zijn kleine muntjes van een bepaalde heer, die hier ooit geslagen zijn. Toevallig heb ik net een zilveren gespje voorbij zien komen dat uit de zeventiende eeuw komt. Dus het is heel gevarieerd.'

Sophia Kinderziekenhuis

De opbrengst van de zoekdag in de Noordwijkse bollenvelden was 1560 euro. Deze opbrengst gaat naar Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

