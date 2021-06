Haags Voetbalhistoriemuseum overdonderd door steun na waterschade: 'Telefoon stond roodgloeiend'

Op het moment dat de donkere wolken zich boven Scheveningen verzamelen weet Rob eigenlijk al hoe laat het is. De hoosbui die vervolgens losbarst maakt het voor hem onmogelijk om op tijd thuis te komen op zijn fiets. Als het even later begint op te klaren en hij snel naar huis racet, treft hij tot zijn schrik een ondergelopen museum aan. De waterafvoerput achter zijn huis is overstroomd door de enorme hoeveelheid regen. Zijn museum, gevestigd in de garage, staat volledig blank.

Dozen en andere voorwerpen die op de grond stonden werden drijfnat | Foto: Rob Pronk

De schade is groot, zegt Rob. 'Ik heb zoveel spullen dat ik veel in kartonnen dozen onder de bankjes had geschoven. Die dreven in het water toen ik aankwam.' Boeken, foto's en andere memorabilia zoals ingelijste shirts zijn drijfnat. Het steigerhout waarmee hij de muren van zijn garage heeft bedekt heeft zich volgezogen met water, en ook het groene tapijt op de vloer is niet meer te redden. De spullen die Rob aan de muren heeft hangen en op kastjes heeft staan zijn er gelukkig goed vanaf gekomen.

Veel steunbetuigingen

Terwijl Rob de schade nog aan het inventariseren is, staan de eerste mensen al op de stoep om te helpen dweilen. 'Mijn telefoon stond roodgloeiend', zegt Rob. Van het Haags Gemeentearchief krijgt hij direct tips om zijn natte foto's en boeken te herstellen. Zelfs de lokale politiek is gemoeid met het museum. Fractievoorzitter Richard de Mos van Groep de Mos/Hart voor Den Haag heeft aangeboden om gemeentelijke steun aan te vragen voor het museum. 'Het was heel hectisch allemaal', zegt Rob. 'Maar het voelt heel goed om al die steun te mogen ontvangen.'

Talloze foto's, boeken en andere memorabilia raakten beschadigd | Foto: Rob Pronk

Rob heeft zelfs begrepen dat mensen een crowdfundingsactie willen beginnen om zijn museum in ere te herstellen, maar daar wil hij zelf liever even mee wachten. 'Het is een heel mooi gebaar, maar ik wil eerst kijken of ik dit met mijn verzekering kan regelen.' Omdat veel van de spullen voornamelijk emotionele waarde hebben, betwijfelt hij of hij alles vergoed krijgt. Via social media doet Rob zelf een oproep voor een stukje kunstgras om zijn tapijt te vervangen. Hij hoopt dat er ergens een voetbalclub is die hun oude kunstgras wellicht aan hem wil doneren.

Uit de hand gelopen hobbyproject

Het museum is eigenlijk een uit de hand gelopen hobbyproject. In 2007 begon Rob met de website haagsevoetbalhistorie.nl. Al snel kreeg hij vanuit de hele regio spullen toegezonden uit de Haagse voetbalgeschiedenis. 'In de loop der tijd werd het steeds meer. Het is een beetje uit de hand gelopen', lacht hij. Op een gegeven moment had Rob zoveel spullen dat hij besloot er een plekje voor te zoeken. Zo begon hij drie jaar geleden met het opknappen van zijn garage om er een museum van te maken. Die ruimte van 12 bij 5 meter staat inmiddels tjokvol museumstukken.

Het museum begon als een uit de hand gelopen hobbyproject | Foto: Rob Pronk

Door de jaren heen heeft Rob een aardige collectie bij elkaar geraapt. Onder de pronkstukken van de verzameling vallen onder meer de eerste Haagse Courant Cup uit 1980 en de gedenksteen van H.V.V. De Ooievaars, de Joodse voetbalvereniging waarvan de leden tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna allemaal zijn vermoord. Ook heeft hij een originele poster van de wedstrijd ADO - Tonegido uit 1926, en nog heel veel meer. Rob hoopt dat hij zoveel mogelijk beschadigde voorwerpen kan redden.

