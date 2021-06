Naar benzine stinkende man opgepakt voor brandstichting

Een 41-jarige man uit de gemeente Kaag en Braassem is aangehouden op verdenking van brandstichting in het Noord-Hollandse Zwaag, bij Hoorn. De politie vermoedt dat hij in de nacht van zaterdag op zondag een auto in brand heeft gestoken.

Buurtbewoners hadden gezien dat er een auto in de straat reed, die zij herkenden. De wagen was volgens de politie ook te zien op camerabeelden. Op basis van het kenteken wisten ze dat de eigenaar een man uit Kaag en Braassem was.

In de buurt van zijn huis werd de 41-jarige verdachte door de politie uit Haarlemmermeer en Den Haag aan de kant gezet. 'Toen agenten bij de bestuurder stonden, roken zij direct een sterke benzinelucht rondom de man', laat de politie zondag weten. Daarop werd hij aangehouden.

Eerdere brand

Er was al onrust in het dorp na een eerdere brand, 2,5 week geleden. Volgens NH Nieuws werd toen ook een auto in brand gestoken. Het vuur sloeg over naar meerdere huizen. Vier woningen zijn daardoor voorlopig onbewoonbaar. De politie laat weten niet meteen uit te gaan van een verband tussen de twee branden. 'Maar het wordt uiteraard meegenomen in het onderzoek.'