Bewoners ontruimde flat in Waddinxveen boos op huisbaas: 'Hij speelt verstoppertje'

De bewoners van 54 appartementen van de flat Limawonen aan de Limaweg in Waddinxveen zijn zondagochtend geëvacueerd wegens heftige lekkage. De bewoners van het voormalige kantoorpand staan op straat en willen antwoorden van de huisbaas. 'Het is onzeker. Gaat dit dagen, weken of maanden duren', vragen ze zich af.

Het was een natte nacht voor bewoners. Door de heftige regen van zaterdagnacht kreeg een groot deel van hen te maken met flinke lekkages. Een van die bewoners is Anouk. Zij was zaterdagavond bij haar buren om een brief op te stellen aan de andere bewoners. Ze probeert zoveel mogelijk bewoners te verzamelen om samen hun beklag te doen bij de huisbaas over de vele lekkages waardoor de flat al zeker sinds november geteisterd wordt.

Toen het rond 00.30 uur begon te regenen zag Anouk hoe de gang van het pand volstroomde met water. Ook haar eigen appartement was de klos: 'Het stond gewoon vol water. Vanuit mijn lampen, vanuit mijn brandalarm, vanuit de muren. Alles zakte naar beneden.'

'Dan sta je op straat'

Omdat het de bewoners niet lukte om de verhuurder of de eigenaar van het pand te bereiken, werd de brandweer gebeld. 'Binnen vijf minuten stond hier twaalf man brandweer. Toen hebben we alle elektra meteen afgesloten, want het was gewoon gevaarlijk', zegt Anouk. Na een inspectie van het pand besloot de brandweer in verband met de brandveiligheid om 08.30 uur om alle bewoners te ontruimen. 'En dan sta je dus op straat', zegt Anouk. 'Gelukkig kan ik bij mijn ouders terecht.'

Ook het Rode Kruis was aanwezig om te assisteren bij de ontruiming en opvang van de bewoners. Een aantal van hen is naar het Campanile hotel overgebracht, anderen konden terecht bij vrienden en familie.

'Afwachten hoe het gaat aflopen'

De eigenaar van het pand, bouwbedrijf Van den Engel B.V. uit Maarssen, is volgens de bewoners tekortgeschoten. 'Die is verstoppertje aan het spelen', zegt Anouk. Een andere bewoner, Justin, geeft aan dat er wel vaker problemen zijn geweest met het onderhoud van het pand. 'In de winter was het elke keer vijf graden, omdat de vloerverwarming uit was gevallen. Dan hadden we automatisch ook geen warm water, en om een melding te doen moest ik die week zes uur aan de telefoon hangen. We kregen ze gewoon niet te pakken.'

De bewoners willen antwoorden van de eigenaar van het pand, Mark van den Engel. Die was rond het middaguur kort bij de woningen aanwezig om de bewoners gerust te stellen, maar dat lijkt weinig te hebben uitgehaald. 'Nu is het onzeker: gaat het dagen, weken of maanden duren? Het is afwachten hoe het gaat aflopen', zegt Anouk. Ook Justin heeft nog altijd zijn twijfels: 'Ik weet niet of ik er wil blijven wonen. En als ik dat wel doe, wil ik er zeker van zijn dat alles geregeld is. En als er in de toekomst problemen zijn, dat het dan opgelost wordt. En niet dat we net als vandaag een uur of tien moeten wachten.'

Van den Engel was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: Bewoners van 54 appartementen in Waddinxveen geëvacueerd vanwege wateroverlast