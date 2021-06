Haagse gedenkplaat uit de oorlog opnieuw vermist in Drenthe: 'Hoe is het in godsnaam mogelijk'

Een gedenkplaat die na de Tweede Wereldoorlog door Haagse ouders aan Westerbork werd gegeven is vermist, dat meldt de NOS. De plaat was bedoeld om de inwoners van Drenthe te bedanken voor het opvangen van honderden Haagse kinderen tijdens de hongerwinter. Wethouder Jan Schippers van de gemeente Midden-Drenthe - waar de plaat in opslag is - spreekt van 'plaatsvervangende schaamte'.

De gemeente is in rep en roer. Het is niet de eerste keer dat de plaats vermist is. In 2015 gebeurde dat ook, maar toen werd de plaat na een week teruggevonden in een opslagruimte van de gemeente Midden-Drenthe, vlakbij Westerbork. Maar nu lijkt de plaat toch echt te zijn verdwenen. Anthon van de Neut van de Historische Vereniging Westerborke is woedend. 'Onvoorstelbaar. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n plaat van historische waarde voor de tweede keer zoek is', zegt hij tegen RTV Drenthe.

Wethouder Schippers heeft gezegd er alles aan te gaan doen om de plaat terug te vinden. Mogelijk is die tijdens een verbouwing per ongeluk bij het oud ijzer beland. 'Ik heb plaatsvervangende schaamte, dit wil je niet', zegt de wethouder. Het gemeentehuis is van onder tot boven doorzocht, en ook zijn schoonmakers, oud-medewerker en de facilitaire dienst benaderd of zij de plaat hebben gezien, maar tot nu toe heeft de gemeente bot gevangen. Mocht de plaat niet worden gevonden, dan wil de gemeente een replica laten maken voor de Historische Vereniging Westerbork.

Hongerwinter

De plaat werd in 1946 aangeboden door een comité van Haagse ouders aan de provincie Drenthe. Tijdens de hongerwinter van 1944 en 1945 stuurden honderden ouders hun kinderen naar het noordoosten omdat daar meer eten was. Die kinderen werden opgevangen door pleeggezinnen. De plaat was een eerbetoon aan de gehele provincie en werd feestelijk ontvangen door het provinciebestuur, de gemeentevertegenwoordigers, wethouders en andere gegadigden. In totaal waren meer dan driehonderd mensen aanwezig bij de ontvangstceremonie.

De provincie koos ervoor om de plaat in Westerbork te hangen. Niet alleen vanwege de centrale ligging van het dorp, maar ook vanwege de duistere geschiedenis van het gelijknamige doorgangskamp, waar vanuit meer dan 100.000 joden en roma's naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Oost-Europa werden gestuurd. 'Daar moest ook iets tegenover gesteld kunnen worden, want Westerbork heeft het fantastisch gedaan als het gaat om het opvangen van kinderen', zegt Anthon van der Neut.

