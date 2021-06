Ruzie tussen ADO en overnamekandidaat loopt op: 'Kritiek is grotendeels onjuist'

Bij ADO Den Haag is dit weekend de bom gebarsten na de ernstige beschuldigingen van een van de twee partijen die de club willen kopen. Advocaat en curator Jeroen Reiziger noemt de inhoud van de kritiek 'grotendeels onjuist'. Hij stelt dat de betreffende boodschap van de vastgoedondernemers Jeroen Lentze en Ed Maas, verenigd in de investeringsgroep Het Haags Collectief, 'helaas weinig constructief is voor het proces waarin ADO zich bevindt'.

Reiziger is eind mei door de Haagse rechtbank aangesteld om als zogeheten herstructureringsdeskundige ADO weer in veilig vaarwater te loodsen. Met zijn woorden reageert hij op de verklaring die B.J. den Besten zaterdagavond namens Het Haags Collectief naar buiten bracht.

De strekking hiervan is dat Lentze en Maas hebben vernomen dat de directie van ADO er de voorkeur aan geeft om met de ándere gegadigde in zee te gaan. Dat is de uit Voorburg afkomstige ict-ondernemer Ad Nederlof van de Vanad Group.

Beter bod

Lentze en Maas zijn boos en voelen zich gepasseerd, omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. Ze stellen bovendien dat ze een bod hebben gedaan dat, aldus hun advocaat Den Besten, 'substantieel' beter is dan dat van Nederlof.

De directie van ADO is op haar beurt van mening dat Het Haags Collectief min of meer zélf aan de zijlijn is gaan staan: ADO zegt dat vastgoedondernemer Ed Maas heeft aangeboden om zich als een soort 'achtervang' op te stellen. 'Ed Maas heeft aangegeven: als jullie er met andere partijen niet uitkomen of er is geen goede kandidaat, dan ben ik bereid om in te springen', verklaart een woordvoerder van ADO. 'Daar hebben we veel waardering voor.'

Checklist gestuurd

Door die stellingname keek enkele dagen geleden niemand vreemd op dat het stil bleef aan de kant van Het Haags Collectief, nadat aan de geïnteresseerde overnamepartijen een checklist vol vragen was gestuurd. Dit zogeheten 'request for proposal' is bedoeld om precies te weten wat ieders aanbod inhoudt: omdat iedereen op dezelfde punten een gedetailleerde toelichting moet geven, kan daarna een goede vergelijking worden gemaakt.

'Maar de Groep Maas, zoals wij Het Haags Collectief noemen, heeft niet meegedaan met deze procedure. Ze hebben het formulier niet ingeleverd', aldus de ADO-woordvoerder. 'En dat is ook heel logisch als je anderen eerst voor laat gaan.'

Te weinig tijd

Bij Het Haags Collectief klinkt ook over deze zienswijze veel verbazing. Het klopt dat de documenten niet zijn ingediend, maar dat komt omdat hiervoor veel te weinig tijd zou zijn gegeven. Daar komt bij dat er zeer gedetailleerde informatie moest worden verstrekt, terwijl sommige gegevens niet strookten met hetgeen eerder aan Het Haags Collectief was verteld. 'De gang van zaken zoals door de directie van ADO geschetst, ligt belangrijk anders en genuanceerder dan zij thans doet voorkomen', aldus advocaat Den Besten. 'Op sommige onderdelen is deze zelfs apert onjuist.'

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Herstructureringsdeskundige Reiziger benadrukt dat 'rust en positiviteit' van groot belang zijn om de zaken tot een goed einde te brengen.

Radiostilte

Aan overnamekandidaat Nederlof zal het niet liggen. Hij houdt van begin af aan naar buiten toe een radiostilte in acht en gaat daarom ook niet in op de kritiek van concurrent Lentze/Maas. Nederlof wil wél kwijt dat er in het hele proces maar één persoon is die precies weet wat er in de biedingen staat. Dat is herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger.

Ook zegt Nederlof nog steeds 'heel enthousiast' te zijn om ADO 'weer gezond te maken', zowel in financieel-economische zin als, stelt hij, 'uiteraard op het veld'. Eerder waren ook andere partijen in de race om ADO te kopen. Tot de meest kansrijke gegadigden waren de bekende oud-speler en -trainer Martin Jol en de Amerikaanse investeringsmaatschappij World Soccer Holding. Beide haakten medio afgelopen week af.

Twee miljoen

Belangrijk punt in de gesprekken over de overname is de positie van de huidige Chinese eigenaar United Vansen Internationaal Sports (UVS). De rechter heeft in april bepaald dat UVS nog twee miljoen euro aan ADO verschuldigd is. UVS weigert dit tot nog toe te betalen. Het bedrijf hoopt maandag via een kort geding zelfs gedaan te krijgen dat dit vonnis wordt teruggedraaid.

Tegelijkertijd worstelt ADO met een enorme schuldenlast. Die is zo groot, dat een faillissement dreigt. De bedoeling is dat met de opbrengst van de aandelenverkoop de schulden kunnen worden weggewerkt.

Supporters

Ook de aanhangers mengen zich volop in de discussies. Diverse supportersgroepen hebben zich verenigd in het Haags Supporters Collectief. Dit hoopt straks medeaandeelhouder te worden, zamelt hier geld voor in en heeft de afgelopen tijd al met Jeroen Reiziger, Ad Nederlof, een woordvoerder van World Soccer Holding en andere partijen verhelderende gesprekken gevoerd.

Zij dringen er ook bij Jeroen Lentze en Ed Maas op aan om met het Haags Supporters Collectief rond de tafel te gaan zitten om over hun plannen te vertellen. 'Onze deur staat open en wij omarmen elke potentiële overnamekandidaat', schrijft het collectief in een verklaring op internet. Wat voor de supporters voorop staat is 'dat alle partijen gelijk behandeld dienen te worden en dezelfde kansen krijgen'. 'Er is maar één belang: ADO Den Haag, onze club', voegt het Haags Supporters Collectief hier nog aan toe.

Hoofdtrainer

Intussen maakt de club zich op voor het nieuwe seizoen. Maandag beginnen de trainingen, op 8 augustus staat de eerste wedstrijd op het programma. Deze wordt gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie, want ADO is gedegradeerd uit de eredivisie. Afgelopen weekend werd bekend dat Ruud Brood de hoofdtrainer blijft. Het contract met hem wordt verlengd.

LEES OOK: Overnamekandidaat ADO woedend: 'Beter bod, maar directie heeft voorkeur voor andere partij'