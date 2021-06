Duizenden gedenktekens op strand Scheveningen voor omgekomen vluchtelingen

De gedenktekens zijn gemaakt door vrijwilligers uit het hele land. Er staan namen van overleden vluchtelingen op en de plaats waar zij om het leven kwamen, voor zover bekend. 'Het ziet er prachtig en indrukwekkend uit', zegt directeur Roos Ykema van stichting MiGreat tegen de NOS. 'Bijna iedereen op het strand komt even kijken en veel mensen zijn geëmotioneerd door wat ze hier zien. Dit komt natuurlijk veel dichterbij dan een berichtje in de krant over vijftig mensen die verdronken zijn.

Ook in andere Europese landen staan vandaag gedenktekens, onder meer in Griekenland, Polen, Bosnië en Noorwegen. Op het Scheveningse strand is ook een programma met sprekers, poëzie en muziek. 'Allemaal om de mensen te herdenken en om bewustwording te creëren over de ontzettend dodelijke manier waarop Europa de grenzen bewaakt', aldus Ykema.

Op de gedenktekens staat informatie die bekend is over de omgekomen vluchtelingen | Foto: ANP

Kinderen omgekomen

Het internationale journalistencollectief Lost in Europe meldt dat sinds 2018 zeker 440 kinderen zijn omgekomen bij pogingen om Europa te bereiken. Het collectief analyseerde hiervoor gegevens van de organisatie UNITED Against Refugee Deaths, die sinds 1993 data verzamelt over vluchtelingen die overlijden bij hun poging Europa te bereiken. Kinderen vonden vooral de dood bij de oversteek vanuit Marokko, Libië en Turkije.

Ook na aankomst in Europa overlijden er kinderen, aldus Lost in Europe. 'Er zijn berichten over kinderen die om het leven zijn gekomen door gevechten of incidenten in vluchtelingenkampen. En ze stierven door ongelukken of verstikking in busjes en auto's waarin ze werden gesmokkeld. Er zijn meldingen van kinderen die werden doodgeschoten door grensbewakers.'

