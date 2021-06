Rode loper en applaus voor zorgpersoneel Reinier de Graaf Gasthuis

Een rode loper, trommels, applaus, gejuich en hier en daar een traantje. De dagploeg van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft werd maandagochtend in alle vroegte feestelijk onthaald. De feestelijke entree was bedoeld als bedankje voor de coronazorg van de afgelopen anderhalf jaar, en is de start van een evaluatie van deze periode. Die moet leiden tot een nieuw soort zorg in Delft en omstreken.

'Het was zwaar, maar we gaan gewoon door.' Een verpleegkundige kijkt verrast naar de erehaag die leidt van het fietsenhok naar de personeelsingang. Vanaf half zeven 's ochtends klinkt er gejuich en applaus. Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt is er vroeg voor uit haar bed gekomen en klapt in de stromende regen glunderend mee.

'Heel veel waardering voor deze mensen', zegt Van Bijsterveldt. 'Gelukkig gaat het nu beter en zien we het aantal coronapatiënten teruglopen. Maar het betekent ook dat nu de reguliere zorg weer opgepakt moet worden. Er komt dus direct weer een drukke tijd aan voor de mensen. Dus ja, ik kom graag vroeg mijn bed uit om voor hen te klappen.'

Veel stress

Waar de dagploeg naar binnengaat, komt de avondploeg naar buiten. 'Mooi initiatief dit hoor! Zo word je wel weer wakker, dat wordt nog slecht slapen zo dadelijk', lacht een medewerker. 'Maar', gaat ze serieus verder: 'Het was veel stress het afgelopen jaar. Je moest super flexibel zijn, continu schakelen, maar de rust begint een beetje weder te keren.'

Een collega van de afdeling oncologie werkte tijdens corona een maand op de covid-afdeling. 'Dat was een bijzondere ervaring', zegt ze. 'Maar mijn eigen afdeling is ook enorm druk geweest, dus de werkdruk is echt heel hoog.' En die druk neemt niet af. Toch hoopt ze dat er nog wel een moment komt 'om even bij te komen.'

Evaluatie van de zorg

Nu het aantal coronapatiënten afneemt, vindt het ziekenhuis het tijd voor een grondige evaluatie. Er worden onder meer gesprekken georganiseerd met het zorgpersoneel. Ook omdat het volgens het ziekenhuis belangrijk is niet zomaar door te gaan na covid, want het personeel had veel last van stress en het ziekteverzuim was hoog. De evaluatie moet uiteindelijk leiden tot een 'nieuwe strategie' van het ziekenhuis.

'Met veel energie voor de medewerkers en met de regio samen moeten we zorg in de toekomst gezond houden', zegt directievoorzitter Carina Hilders. 'En we moeten meer gaan samenwerken met partijen in de regio, zoals huisartsen, verloskundigen, de TU Delft en de gemeente.' Hilders staat overigens zelf ook te klappen voor de dagploeg. 'Dit is echt een applaus voor iedereen van het ziekenhuis die de afgelopen tijd dag en nacht heeft gewerkt. Echt heel veel respect!'

