Investeerders willen 40 miljoen in renbaan Duindigt steken: 'Het verpaupert nu alleen maar'

Een groep investeerders onder leiding van Gerard Hoetmer wil renbaan Duindigt in Wassenaar nieuw leven inblazen. De oud-topman van Unilever en voormalig president van Feyenoord wil 40 miljoen euro in het complex steken. Volgens trainer Rob van Toor is dat geld hard nodig. 'Het verpaupert nu alleen maar.'

De 115 jaar oude draf- en renbaan was in de jaren zeventig het gezicht van de paardensport in Nederland, waar regelmatig tienduizenden toeschouwers de paardenraces bezochten. Inmiddels is het complex flink verouderd. 'Als je tegen een muur leunt dan valt hij al om', vertelt Van Toor, die als trainer zijn eigen stal op Duindigt heeft, in West Wordt Wakker.

Al jaren wordt er daarom gesproken over nieuwe investeringen in de iconische renbaan. Maar nu lijken de plannen eindelijk concreet te worden. Van Toor is blij met het nieuws. 'Hoetmer is een groot fokker en heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven. Het lijkt erop dat het hem echt gaat lukken om de investeringen rond te krijgen en dat de baan aangepakt gaat worden.'

Hotel met hoogwaardige horeca

In het nieuwe plan moet ook ruimte komen voor dressuur en springwedstrijden op Duindigt. 'Het zou uniek zijn als we hier een hippisch centrum krijgen waar alle takken van de sport bij elkaar komen', vertelt Van Toor. 'Het zou toch prachtig zijn als we een CHIO of grote springwedstrijden op Duindigt zouden kunnen houden.'

Het hele plan kost 40 miljoen euro. Om de investeringen rendabel te maken willen de investeerders ook bouwen op het 26 hectare grote gebied. Zo moeten er naast de renbaan woningen en een hotel komen. 'Met hoogwaardige horeca, die past bij de uitstraling van de sport', zo heeft Van Toor gelezen. 'Dat zou wel eens tijd worden.'

Groene buffer

De plannen van de investeerders moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Wassenaar. Van Toor hoopt dat zij er snel mee instemmen. 'Deze week wordt er als het goed is meer bekend. Maar wat ik heb gehoord zien zij het wel zitten. Zij willen de groene buffer tussen Wassenaar en Den Haag toch ook zo mooi mogelijk houden. Van dit plan wordt de buurt alleen maar beter lijkt me.'

Mochten de plannen doorgaan dan zal ook de stal van Van Toor gesloopt moeten worden. Hier heeft hij echter weinig moeite mee. 'Ik zit hier op een van de mooiste plekjes en natuurlijk heeft dit ook zijn charme, maar je ontkomt er niet aan dat het gebouw gesloopt moet worden. Ik zal de stal zoals hij nu is best gaan missen, maar je weet niet wat je ervoor terugkrijgt.'

