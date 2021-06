Gemeente Rijswijk gaat zelf huizen bouwen voor middeninkomens

Het gaat om woningen met een huurprijs tussen ongeveer 740 en 1000 euro per maand. Overal in Nederland is daar een groot tekort aan, maar omdat het niet door de markt zelf opgepakt wordt, neemt de gemeente Rijswijk het heft nu in eigen handen. In deze pilot laat gemeente zo’n 100 vrijesectorwoningen (appartementen en eengezinswoningen) bouwen in de nieuwe wijk Rijswijk Buiten.

Het plan werd vorig jaar zomer opgesteld door wethouders Johanna Besteman (CDA), verantwoordelijk voor het dossier Wonen en Jeffrey Keus van Financiën. De gemeenteraad ging onlangs met een ruime meerderheid akkoord.

Voorbeeld voor andere gemeenten

De basis van het plan is dat de gemeente de grond waarop de woningen moeten komen, verkoopt aan ontwikkelaars, en zij bouwen er vervolgens huizen op. Een nog op te richten Woonfonds, waar zo'n 30 miljoen euro naartoe gaat, moet het plan financieel haalbaar maken. 3 miljoen daarvan neemt de gemeente voor haar rekening, de rest komt van andere partijen en leningen bij banken.

De woningen worden voor tien tot vijftien jaar verhuurd. Een appartement zal tussen 825 en 875 euro per maand kosten, de huur voor een eengezinswoning komt uit op zo'n 975 euro, blijkt uit het voorstel. Het geld uit die huur vloeit terug naar het Woonfonds en wordt uitgekeerd aan alle participanten. Het plan is uniek in Nederland. De gemeente Rijkwijk hoopt met de pilot een voorbeeld voor andere gemeente te kunnen zijn.

