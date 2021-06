'Als Urban Sketcher ben je verbonden met duizenden tekenaars over de hele wereld'

Urban Sketching: tekenen wat je ziet. Vaak een gebouw of een situatie op straat. En die tekening deel je dan via social media. Het wordt inmiddels beoefend door tienduizenden mensen over de hele wereld. In grote wereldsteden zoals New York, Berlijn, Londen zijn zelfs echte Urban Sketching communities te vinden, ook wel chapters genoemd. De leden daarvan ontmoeten elkaar fysiek om als groep te gaan tekenen op straat of ze delen en bewonderen elkaars tekeningen via social media. Miryam van Es uit Naaldwijk is ook een Urban Sketcher en gaat met regelmaat met een groepje tekenaars de straat op om samen te tekenen.

De tekenaars zitten nu op een piepklein krukje in een drukke straat in Naaldwijk. 'We hebben gekozen om twee woningen te tekenen vanwege de bijzondere lijnen. Het voorbij razende verkeer moeten we maar even voor lief nemen. Dat hoort er een beetje bij', vertelt Van Es. De tekenaars hebben vooral moeite met het perspectief. Bij Urban Sketching is dat dan ook erg belangrijk, omdat je tekent wat je ziet. 'Dus het moet wel kloppen.'

Plezier staat voorop

Vaardigheden zijn niet het allerbelangrijkste. 'Je hoeft ook helemaal niet goed te kunnen tekenen om Urban Sketcher te zijn', aldus Van Es. 'Je moet er vooral plezier in hebben. De Urban Sketching community is ook heel positief. Je tekening zal niet worden afgekraakt. Vooral op facebook zijn de communities vrij groot en daar is iedereen erg aardig voor elkaar.'

De tekeningen worden vooral via facebook gedeeld l Foto: Facebook

Via social media kan iedereen zien in welke plaatsen er communities zijn. Sommige mensen zoeken elkaar zelfs op als ze op vakantie zijn. Van Es: 'Dan gaan ze tekenen met mensen in Italië of Duitsland. Als Urban Sketcher kan je alleen de straat op gaan om te tekenen, maar ook tijdens een event. Vooral voor corona, zag je soms tientallen mensen op één plek tekenen. Alle tekeningen zijn dan via facebook weer terug te zien. Het verbindt mensen, zowel lokaal als wereldwijd.'