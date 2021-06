Bo slaapt in auto na lekkage Waddinxveen: 'We worden als honden behandeld'

Vanaf het moment dat Bo Lindhout en haar vriend hun appartement in Waddinxveen betrekken, hebben ze problemen. Acht maanden later barst de spreekwoordelijke bom. Door nieuwe lekkages na noodweer is hun woning onbewoonbaar verklaard. 'We hebben afgelopen nacht in onze auto op de parkeerplaats geslapen.'

'We hebben letterlijk vanaf dag één dat we hier zijn komen wonen problemen gehad', vertelt een boze Bo over de woning die ze met haar vriend heeft aan de Limaweg. 'We hadden gelijk de eerste dag al lekkage. Dat hebben we doorgegeven aan de eigenaar, maar die wilde er nog niets aan doen omdat er toch nog een verdieping op het complex werd gebouwd.'

Afgelopen weekend loopt het helemaal uit de hand. 'Mijn vriend ging vrijdagmorgen naar zijn werk en zag dat alles aan het lekken was bij de lift en dat de stroom al op sommige plaatsen was uitgevallen. Dit hebben we gelijk doorgegeven, maar toen we 's avonds thuiskwamen bleek dat er nog weinig aan was gedaan.'

Maar een nachtje wachten

Bo en haar vriend zijn uit eten geweest en zijn daarom vrijdag pas rond 22.00 uur thuis. 'Maar we konden het gebouw niet in. Want het pand heeft geen sleutel, maar werkt met zo'n elektronische tag. En omdat de stroom uit was gevallen deed die het niet meer', vervolgt de aangeslagen Bo. 'Wij de eigenaar weer bellen, krijgen we als antwoord dat hij het heel vervelend vindt, maar dat hij twee kleine kinderen heeft en daarom niet kan komen. We moeten maar een nachtje wachten.'

Zo ver hoeft het dan nog niet te komen voor het duo. 'Gelukkig zagen we ergens iemand op een balkon die de deur van binnenuit open kon doen voor ons, maar we hebben de volgende dag wel alle bewoners van onze verdieping bij elkaar geroepen om een brief aan de eigenaar te sturen. Voor ons was het duidelijk: dit kan zo niet langer.'

Regent buiten net zo hard als binnen

Die brief zou de eigenaar van het pand niet op tijd bereiken. Als de bewoners zaterdagavond bij Bo in het appartement hun brief zitten te schrijven, begint het opnieuw te regenen. 'Na een paar minuten kwam het aan alle kanten door het plafond zetten. Het regende toen buiten echt net zo hard als binnen.'

De bewoners bellen de brandweer en verlaten zo snel mogelijk het pand. 'Er wonen gezinnen met baby's in het complex. Het was echt gevaarlijk. Het pand werd zondagochtend rond 6.00 uur dan ook onbewoonbaar verklaard door de brandweer.'

Oorwurmen in bed

Voor de bewoners van de flat aan de Limaweg betekent dit dat ze hun huis kwijt zijn. De verhuurder heeft voor de bewoners een tijdelijk onderkomen geregeld, maar de manier waarop dit is gegaan, frustreert Bo maandag nog steeds. 'Om 6.00 uur kregen we van de brandweer te horen dat het complex onbewoonbaar was en pas na 11.00 uur kwam de eigenaar een keer aankakken. Terwijl wij al meer dan 24 uur wakker waren en in complete onzekerheid verkeerden.'

Bo en haar vriend krijgen een kamer aangeboden in het Campanile-hotel in Gouda. 'Er werd ons eerst verteld dat dit maar voor één nacht zou zijn en dat we daarna verder zou kijken. Komen we aan bij het hotel, blijkt het echt enorm smerig te zijn. Ik ging in bed liggen en zag de oorwurmen in mijn bed liggen. Ik ben echt onmiddellijk uit bed gesprongen. In de auto hebben we het noodnummer gebeld, maar ze zeiden dat ze ons op dat moment ook niet konden helpen. We hebben daarom maar een paar uurtjes in de auto op de parkeerplaats geslapen.'

Kopen we niets voor

Maandagmiddag weten Bo en haar vriend nog steeds niet waar ze aan toe zijn. 'We hebben een nieuw hotel in Gouda gekregen, maar dit is weer maar voor een nacht, zeggen ze', vertelt Bo. 'Wel is er aan het einde van de middag een meeting, zegt de eigenaar. Maar ik moet het nog maar zien na alle eerdere beloftes.'

Bo is maandag heel even bij haar woning geweest. De eigenaar van het pand was er toen ook. 'We kregen wel wat excuses, maar daar kopen we natuurlijk niets voor. En die krijgen wij dan omdat we er toevallig waren. Andere mensen zijn niet meer teruggegaan en hebben na al die tijd de eigenaar nog steeds niet gesproken.'

Als honden behandeld

Het is voor de twee nog onduidelijk waar ze nu heen moeten. 'De brandweer heeft gezegd dat het hele gebouw gestript moet worden omdat overal elektronica loopt. Het zou nog weleens weken of maanden kunnen gaan duren voor het weer bewoonbaar is. Maar de eigenaar heeft andere gedachten. Hij is nu aan het bouwen en zegt dat we morgen al weer terug naar huis kunnen. Het is echt ongelofelijk. We worden door die man als honden behandeld. Hij denkt alleen maar aan geld.'

Het appartementencomplex is in eigendom van Van den Engel B.V. uit Maarssen. Eigenaar Mark van den Engel wil niet reageren op het verhaal van Bo. 'Ik wil eerst met de bewoners zelf praten', zegt hij in een reactie tegen Omroep West.

