Islam Democraten gaat op in DENK: 'Gevestigde partijen moeten zich zorgen gaan maken'

De Islam Democraten in de Haagse gemeenteraad gaat op in DENK. Beide partijen zeggen voor een belangrijk deel dezelfde achterban te hebben en dezelfde idealen. Met de fusie willen ze versnippering van het politieke landschap tegengaan. Ze roepen ook andere partijen, zoals NIDA, op zich aan te sluiten bij DENK.

Denk hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar in ieder geval vijf zetels te halen. 'De partijen die nu de stad regeren hebben het verknald. Die moeten zich echt zorgen gaan maken', aldus de huidige fractievoorzitter van de Islam Democraten, Tahsin Çetinkaya, die na maart niet terugkeert in de raad. 'Ik geef het stokje nu over aan jonge leiders.'

Islam Democraten (ID) deed in maart 2006 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Toen haalde die partij één zetel; bij de verkiezingen van 2014 twee en in 2018 weer één. De partij gaat nu op in DENK om 'de uitdagingen waarvoor wij staan beter het hoofd te bieden', aldus Çetinkaya, maandag tijdens een bijeenkomst. Hij doelt daarmee naar eigen zeggen vooral op discriminatie, segregatie, moslimhaat en verloedering van de volkswijken als Laak, Transvaal, de Schildersbuurt en Zuidwest. Volgens hem is een van de grootste doelen van DENK straks het 'tegengaan van de tweedeling' in de samenleving.

Partijen werken al langer samen

Bestuurslid Abdoel Haryouli van DENK zegt ook blij te zijn met de samenwerking. 'In de wijken werken we achter de schermen al vaak jarenlang samen. Daar waar DENK actief is, is ook Islam Democraten actief.' Daarnaast stond de lokale fractievertegenwoordiger Nur Icar bij de laatste landelijke verkiezingen op de kieslijst van DENK.

DENK werd in 2014 opgericht, toen de Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk uit de PvdA werden gezet. De partij heeft nu drie zetels in de Kamer en bleek bij de afgelopen verkiezingen populair in Den Haag. Het werd lokaal de vierde partij.

Verwachtingen hooggespannen

Het wordt straks de eerste keer dat DENK ook meedoet aan de raadsverkiezingen in Den Haag. De verwachtingen zijn hooggespannen. Volgens Çetinkaya zouden vijf tot zes zetels tot de mogelijkheden behoren. Haryouli gaat uit van vijf. 'Er was veel vraag vanuit de achterban en die wordt nu vervuld.' De partij sluit ook niet uit met dat resultaat een wethouder te kunnen leveren. 'Wij zijn klaar voor bestuursverantwoordelijkheid.'

Die stemmen zouden volgens beide politici voor een deel moeten komen van partijen die de afgelopen jaren de stad hebben bestuurd. 'Die hebben het echt verknald in de wijken. Ze zijn die echt vergeten.'

Breed georiënteerde partij

DENK zegt zich niet alleen te richten op moslims, maar is volgens Hayouli en Çetinkaya een breder georiënteerde partij met een sociaal tintje. Een van de belangrijkste doelen is 'het verdelen van de welvaart over de hele stad'. De eerste: 'Kunst en cultuur, de energietransitie, openbaar vervoer: iedereen moet mee kunnen doen.'

Volgens Çetinkaya is vooral na de aanslagen in de Verenigde Staten van 2001 de positie van moslims in de samenleving er niet beter op geworden. Zij hebben te maken met meer intolerantie, verruwing van het debat en zijn vaker van 'mikpunt van hoon en spot'. Het raadslid: 'En de gevestigde politiek kijkt daar vaak van weg.'

Voelsprieten van de wijken

Hij kijkt trots terug op wat zijn partij heeft bereikt. Volgens hem is de participatiegraad van de bewoners van de wijken waar de partijen zich vooral op richten erop vooruit gegaan. 'Het gemeentehuis weet nu wat daar speelt. Wij zijn de voelsprieten van de wijken geworden.' Verder zou zijn partij een rol hebben gespeeld in het vergroten van gelijke kansen in het onderwijs, tegengaan van etnisch profileren door de politie en het bestrijden van zwerfafval.

De komende maanden stelt DENK het verkiezingsprogramma vast. Dan moet uit duidelijk worden wie op de kieslijst komt en wie lijsttrekker wordt. Hayouli wil zich nog niet zeggen of hij beschikbaar is voor die positie.