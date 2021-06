Bewoners ontruimde flat kunnen nog niet terug na lekkage, maar wel excuses na gesprek van eigenaar

Op de bestaande appartementen wordt gebouwd. Het water kon zaterdagnacht tijdens de hevige regenval door een aantal bevestigingspunten - die vanwege de bouw op het dak zitten - de flat indruipen, zo verklaarde de eigenaar tegenover de bewoners. Het water drong door tot drie van de vier bouwlagen van het complex waarna de brandweer het pand besloot te ontruimen. Sindsdien leven de bewoners in onzekerheid. Ze weten niet wanneer ze weer terug mogen. Wel kregen ze een hotel aangeboden, maar die zou smerig zijn. Een paar bewoners besloot zelfs in de auto te overnachten, bij gebrek aan beter.

Tijdens de bijeenkomst gaf de eigenaar van het pand toe dat bouwen op bestaande woningen risico's met zich mee brengt. Ook zei hij zich bewust te zijn geweest van de risico's en goed te hebben nagedacht over het voorkomen van problemen. Dat is niet gelukt, blijkt wel uit de lekkage dit weekend. Groen licht kon hij de bewoners nog niet geven. Wel zijn er twee andere hotels aangeboden.

Extra dakbedekking en pomp op het dak

Ook werd verteld dat er nu extra dakbedekking is gelegd op de plekken waar het water door het dak stroomde. Daarnaast heeft iemand vannacht op het dak de wacht gehouden en waar nodig water weggepompt, om ergere schade te voorkomen. Het is nu aan de gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland om de woningen weer vrij te geven.

Bewoners klagen dat er al maanden problemen zijn en dat de eigenaar consequent geen antwoord geeft of niet met oplossingen komt. 'De frustratie zit erg hoog bij alle bewoners', zegt een van de aanwezigen bij de bijeenkomst. 'We hebben het verhaal aangehoord, maar het vertrouwen is volledig weg. Laat het eerst maar zien. Wij hebben ernstige twijfels dat we binnenkort terug kunnen.'

Bewoners nog steeds boos

'We krijgen nu in ieder geval iedere dag een update', zegt een andere bewoonster. 'We hopen zo snel mogelijk terug te kunnen, maar dan? Wat gaat er gebeuren met de schimmel en het ongedierte? Er is al acht maanden ellende, mijn vertrouwen in een goede oplossing is ver te zoeken. Iedereen is er goed klaar mee.'

Ook aanwezig bij de meeting was Bo Lindhout, die noodgedwongen met haar vriend in de auto heeft overnacht. 'We gaan met zijn allen een advocaat regelen, want dit kan niet meer', zei ze na afloop van de meeting. 'We worden als dieren behandeld, maar in een dierentuin zit je nog beter dan op de Limaweg. Het is niet menselijk.'

Kous is nog niet af

Mochten de bewoners dus terug kunnen, is de kous waarschijnlijk nog niet af voor de pandeigenaar. Welke rechten huurders hebben, hangt af van de situatie, legt Marcel Trip van de Woonbond uit. 'Als mensen meerdere keren geklaagd hebben over lekkage, dan is de kans groot dat een verhuurder nalatig is geweest. In dat geval is de verhuurder verwijtbaar en is het mogelijk om een schadevergoeding te eisen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de schade ineens door overmacht ontstaat, dan is dit niet altijd het geval.'

Dat de verhuurder de eerste momenten na de evacuatie niets van zich liet horen, noemt Trip 'ernstig'. Volgens hem moet een verhuurder helpen met het zoeken naar een oplossing wanneer mensen niemand anders hebben om op terug te vallen. '